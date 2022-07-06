印度神童新預言：2023年這月人類驚現「巨大過度」　將爆3問題！

【印度神童預言2022／新冠肺炎／經濟／土星／火星】印度神童阿南德（Abhigya Anand）於6月30日發布的最新預言影片再拋下震撼彈，表示2023年4月開始持續1年半時間，「將經歷一個對人類各個不同方面的巨大過度」，經濟等3大方面亦會有很多問題。但阿南德同時提到一些積極因素會顯現，例如新冠肺炎疫情的周期正在慢慢瓦解，意味新冠肺炎疫情或有曙光。



印度神童阿南德（Abhigya Anand）於6月30日發布的最新預言影片再拋下震撼彈，表示2023年4月開始持續1年半時間，「將經歷一個對人類各個不同方面的巨大過渡」。（影片截圖）

印度神童阿南德（Abhigya Anand）於6月30日發布的最新預言影片中先提到土星和火星合相結合，以及與「卡拉薩爾帕瑜伽（Kala Sarpa Yoga，印度星盤）」重疊問題。

阿南德指出，2022年2月18日發生了非常重要及意義重大的占星事件，就是火星和土星兩種行星力量結合，而從歷史看到，每當土星和火星力量聚集，世界就會有重大的重置，包括經濟、社會、政府、人類之間關係，以及地緣政治局勢等，例如發生了俄羅斯和烏克蘭戰爭。

阿南德表示，土星和火星力量結合，以及「卡拉薩爾帕瑜伽」重疊，幾乎影響了人類每一個領域，（影片截圖）

除了土星和火星力量結合，「卡拉薩爾帕瑜伽」亦在4月底到達高峰，令兩種情況出現中等程度重疊，而這個組合，幾乎影響了人類每一個領域，當中經濟就是未來6個月將受到影響的領域之一。

陳南德指出，經濟是未來6個月將受到影響的領域之一。（影片截圖）

2023年面臨人類歷史拐點？



阿南德又說，這一次是將近500年占星事件周期中的一次，例如最長的月食、土星和火星的合象一起發生在「卡拉薩帕瑜伽」之內，直指2023年4月開始持續1年半時間，將經歷一個對人類各個不同方面的巨大過渡，其間會有很多問題，但同時有不少積極變化。

產生何種問題呢？阿南德指會繼續看到經濟相關問題，例如市場、通貨膨脹等，亦會看到戰爭繼續像現在一樣緊張或稍為緩和，但會繼續保持相同狀態，也會繼續看到人類之間的暴力和誤解，形容這就是土星和火星在不穩定占星時段內結合力量發生的情況。

阿南德指，2023年4月開始持續1年半時間，將經歷一個對人類各個不同方面的巨大過渡，其間會有很多問題，但同時有不少積極變化。（影片截圖）

至於積極因素是，阿南德說一些周期正在打破，點名新冠肺炎疫情的周期正在慢慢瓦解，也看到經濟開放及封鎖開放方面有積極情況。

阿南德最後重申，希望人們明白應該尊重大自然，以友好和繁榮方式共存，而不是逆勢而上。

阿南德說一些周期正在打破，點名新冠肺炎疫情的周期正在慢慢瓦解，也看到經濟開放及封鎖開放方面有積極情況。（影片截圖）

印度神童預言亦受質疑



不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。