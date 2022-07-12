安倍晉三去世｜2500人出席守靈儀式　昔彈琴為妻伴奏影片感人至深

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良遇刺身亡。安倍晉三的守靈儀式11日晚舉行，約2500人出席。日媒11日稱，有出席守靈儀式的人士指，會場播放昔日安倍晉三彈琴伴奏、妻子安倍昭惠唱歌的影片，這對恩愛夫妻昔日的互動感人至深。



守靈儀式在東京增上寺舉行，安倍昭惠擔任喪主。時事通訊社11日稱，出席守靈儀式的人士表示，安倍晉三的遺照是一張他身穿襯衫、沒戴領帶、面露笑容的照片。

日媒引述出席儀式的人士指，會場上播放了昔日安倍晉三彈琴伴奏、妻子安倍昭惠唱歌的影片。安倍昭惠過去於90年代曾在安倍家鄉電台從事DJ工作，她與安倍晉三結婚35年，兩人鶼鰈情深。

▼安倍晉三過去也曾公開展示彈琴技藝，2021年12月上傳演奏賑災歌曲《花正在開》的影片▼

日皇德仁和皇后雅子派代表致哀。出席守靈儀式的人士包括日本首相岸田文雄、前首相麻生太郎、菅義偉、自民黨前幹事長石破茂。

正訪問日本的美國財長耶倫（Janet Yellen），以及美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）也有出席。

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大批民眾前往增上寺向安倍晉三獻花，向這位前首相道別。

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