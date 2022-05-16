NASA擬發送「人類裸照」到外太空　向外星人示好　原來已非首次？

人類對於未知事物總是好奇，其中更以外星人為重。一項美國國家航空暨太空總署（NASA）最新的研究顯示，他們將發送人類裸照給外太空，好顯示人類的友好，吸引外星生命來到地球。



根據外媒報道，NASA計畫發送一些人類的圖像到外太空，好聯繫外星生物，作為一種歡迎方式，並將此項目稱為「銀河系燈塔」，希望觸發與外星文明交流的任何可能，傳送的內容可能包括一男一女的解剖素描、DNA描述、世界地圖以及解釋地球引力的圖表。

研究指出，這些訊息將以二元碼傳送，雖然在人類看來外星生物可能無法識別數學概念，但實際上，二元碼是最簡單的數學形式，「很可能是所有智能的普遍概念」，因為那只代表0或1、黑或白、是或否，質量或空白，專家們相信外星生物能夠理解。

事實上，這並非NASA第一次嘗試與外星生物取得聯繫，之前也曾向宇宙發送裸體的人類圖像，試圖吸引外星人注意，尤其是1970年代早期，火星拓荒者號（MESUR Pathfinder）以及航海家1號（Voyager 1）就在任務中使用了裸體畫、牌匾以及航海家金唱片。

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