UFO｜NASA局長信外星人存在：或有行星孕育外星生命　曾造訪地球

外星人的存在與否，一直都是各界關心的焦點及話題，然而，儘管目前無從證實，但卻仍有不少人相信其確實存在。對此，美國太空總署（NASA）局長納爾遜（Bill Nelson）坦言，因為宇宙實在太大了，因此自己是相信外星人是存在的。



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根據《Daily Star》報道，美國太空總署（NASA）局長納爾遜（Bill Nelson）於近日對外聲稱，自己是相信外星人存在於宇宙之中的，同時也提及，由於宇宙實在太大，因此自己相信可能有個行星就像地球一樣，而該行星上面很可能就孕育著外星生命。

此外，納爾遜指出，由於耶誕節發射的詹士韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）之功能强大，因此可以幫助探測到其他星球上的生命繁衍。然而，納爾遜也在一次的太空投資會議中，被問及是否相信有智慧的地外生命，對此，納爾遜也坦言，自己是肯定相信的。

然而，納爾遜的評論是在天文學家勒布（Avi Loeb）聲稱地球已有外星人造訪之後。此外，先前NASA也曾曝光一份長達181頁的文件，且文件內容顯示，NASA高層官員相信外星人曾造訪過地球。

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