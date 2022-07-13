斯里蘭卡總理以代總統身份　宣布進入緊急狀態

斯里蘭卡總理辦公室7月13日在總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）逃離該國數小時後，宣布全國進入緊急狀態。



總理維克拉馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）發言人科隆巴奇（Dinouk Colombage）指：「由於總統已經離國，（我們）宣布進入緊急狀態，以處理國家的局勢。」

科隆巴奇又指，總理是以代理總統的身份宣布全國進入緊急狀態，並在西部省份實施宵禁。

斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）與妻子及兩名保鏢，凌晨乘搭軍機離開斯里蘭卡，當地時間凌晨3時已抵達鄰國馬爾代夫首都馬累（Malé）。他的離開意味統治斯里蘭卡數十年的家族王朝結束。

英國廣播公司（BBC）引述消息人士稱，拉賈帕克薩的最小弟弟巴西爾．拉賈帕克薩（Basil Rajapaksa）也已離開斯里蘭卡，前往美國。巴西爾．拉賈帕克薩擁有美國公民身分，4月才辭任財政部長一職。

根據斯里蘭卡憲法，總理維克拉馬辛哈會暫代總統職務，維克拉馬辛哈9日已同意辭職，並會在新政府成立後離任。斯里蘭卡議會預定20日選出新總統，但各黨派對總理人選及內閣組成仍未有共識。

法媒稱，拉賈帕克薩身為總統，擁有豁免權、不會被拘捕，他或希望在辭職前逃往外國，以免辭職後於斯里蘭卡被捕。