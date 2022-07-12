安倍晉三安葬家鄉山口縣　首相原來是當地「特產」

日本前首相安倍晉三7月12日在東京出殯，遺體經過火化後，將送回家鄉山口縣安葬。綜觀日本近代史，當地在明治維新設立首相制以來，產生最多首相的地方原來就是山口縣，而且亦刷新多項紀錄。



日本至今101任首相之中，共有64人擔任過首相，連同安倍晉三在內，有8人是來自山口縣，領先東京都及岩手縣。

第一任首相伊藤博文出身於山口縣光市，他在1885年以44歲2個月就職，成為當地最年輕首相，紀錄至今仍未被打破。他曾當過四次首相，期間兩度由同鄉山縣有朋取代領導國家。

伊藤博文曾四度擔任日本首相，包括第二度出任期間，在1895年4月17日聯同外相陸奧宗光在日本馬關（即下關）與滿清政府簽訂《馬關條約》。（Getty Images）

山縣有朋出身於山口縣萩市，該市一共誕生三名首相，另外兩人分別是擁有單一執政最長時間（4年7個月）記錄的桂太郎、以及昭和時代第一位首相田中義一。另外一戰後的首相寺內正毅則來自山口市。

「一門三首相」

至於安倍晉三則屬於「首相世家」，外祖父岸信介出身於田布施町，他在1950年代上台，外界認為他有優秀的外交和內政手腕，為日本重返國際舞台功不可沒，並與胞弟佐藤榮作成為當地史上首次出現首相兄弟班。佐藤榮作執政7年8個月期間，曾促成沖繩從美國歸還日本，他亦憑提出日本無核三原則（不擁有、生產、引進核武器），獲得1974年諾貝爾和平獎，是唯一奪得這個獎項的日本人。

安倍晉三的外祖父岸信介是日本戰後著名的右翼政治家，圖為其簽訂《日美安保協定》（Getty Images）

安倍晉三則坐擁最長在職期間紀錄（3188日）及最長連續在職期間紀錄（2822日），同時亦是首名二戰後出生的首相。他雖然生於東京，但籍貫是山口縣長門市，參選國會時都是代表山口縣選區。順帶一提，2010年擔任首相的菅直人雖然在山口縣宇部市出世，惟籍貫屬岡山縣，而且選區是東京，因此沒有列入山口縣出身首相名單。

山口縣民風造就大量政治人才

首相職位成為山口縣的「特產」，與明治維新不無關係。幕末時期，提出推翻幕府的主力是長州藩和薩摩藩（即現今本州西部和九州鹿兒島地區），他們受到出身於山口縣萩市的思想家吉田松陰影響，伊藤博文及山縣有朋都曾經在吉田設立的松下村塾就學，成為明治維新的主力。

安倍晉三對東京第二度主辦奧運貢獻良多，他更於2016年巴西里約熱內盧奧運閉幕禮扮演Super Mario，大打日本文化牌。他的祖父岸信介則是推動主辦1964年東京奧運的功臣。（Getty Images）

另外山口縣民眾擁有極強的鄉土意識，而且非常重視血緣、地緣及朋輩關係，因此明治維新之後，大量長州藩和薩摩藩的人才獲同鄉提拔加入政府，仕途平步青雲。