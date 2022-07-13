傳中國未獲邀參加太平洋島國論壇會議　北京：中方有參與相關活動

中國外交部發言人汪文斌7月13日稱，此前有消息說中方此次並未受邀參加太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）會議，但中方代表其實已應邀參加論壇的相關專題會議和活動。



汪文斌說，中國是太平洋島國論壇的對話夥伴，據向會議主辦方了解，2022年的太平洋島國論壇領導人會議，不舉行與對話夥伴的活動對話。

他指美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）受邀參加的是論壇框架下的漁業專題會議，中方代表也應邀參加了論壇的相關專題會議和活動。

賀錦麗以視像形式參加會議時宣布，美國將在湯加（Tonga）及基里巴斯（Kiribati）開設新的大使館、任命美國首位駐太平洋特使，以及宣布美方將在這個地區投入6億美元的資金，抗衡中國在區內日益增加的影響力。

汪文斌13日回應指，半個世紀以來，中國和太平洋島國關係發展良好，各領域合作成果豐碩。他說中方也樂見世界上有意願的國家為太平洋島國發展振興提供更多支持，中方的這一立場是一貫明確的，同時中方認為，任何國家與島國的合作，都應當秉持開放包容原則，不針對第三方或損害第三方的利益，不能嘴上說「開放包容」，背後卻拉幫結派，拼湊小圈子。

汪文斌指，他注意到，美方的有關官員表示不要求島國在中美之間選邊站隊，有關的合作也不針對中方，北京希望美方說到做到。