美國兩腦死病人成功移植豬心　醫學專家：功能正常無排斥

美國紐約大學朗格移植研究所（NYU Langone Transplant Institute）7月12日表示，醫學專家近期成功將兩顆經過基因改造的豬心臟分別植入兩名腦死病人體內，朝着利用豬器官解決移植用人體器官不足問題的長遠目標又邁前一步。



該校醫學專家在記者會上說，在6月和7月分別進行的3天移植手術實驗中，移植後的心臟功能正常，未有任何排斥跡象。手術後名腦死病人體內均未檢測到豬巨細胞病毒（porcine cytomegalovirus）。

這些豬進行了4項為防止排斥和器官異常生長，以及6項有助於防止豬人之間不相容性的基因改造。

此前，馬里蘭大學（University of Maryland）醫學中心1月曾為一名57歲男性心臟病末期患者移植基因改造豬心臟，創下歷史先例，但這名患者在3月去世，尚未清楚其新心臟最終衰竭的原因。

紐約大學醫學專家表示，今次移植的豬心臟並未感染豬巨細胞病毒，相對接受豬心臟移植的上述馬里蘭州男子，其血液檢測出這種病毒，可能是導致他死亡的原因。

豬的心臟等器官組織結構、生理功能和大小與人體器官相近，被視為異種器官移植人體的最佳動物之一，但是仍面臨排斥反應、病毒跨物種傳播等風險。