美國醫生成功將豬腎移植至人體　為等待器官捐贈病人帶來希望

英媒10月19日報道，美國研究團隊成功將豬腎移植至人體，豬腎沒立即誘發病人免疫系統的排斥。是次研究為等待器官捐贈的病人帶來希望，團隊日後或進行更多試驗，以進一步研究將動物器官移植至人體的可行性。



路透社19日指，手術在紐約市紐約大學蘭貢醫療中心（NYU Langone Health）進行。接受豬腎移植的病人已腦死亡，她有腎功能失調的迹象。研究員對路透社說，病人家屬同意在為病人移除維生儀器前，讓她參與試驗。團隊用基因改造豬GalSafe的腎臟進行移植，豬隻經過基因改造後，器官組織不含會立即誘發人體排斥的分子。

豬腎：圖為路透社發布日期為10月20日的照片，顯示美國紐約大學朗格尼醫學中心的醫療團隊正清潔豬腎，準備將它移植到病人身上。（Reuters）

團隊將豬腎與病人的血管連接，並把豬腎放在病人體外3天，令研究員可觀察它的運作情況。領導研究的外科醫生蒙哥馬利（Robert Montgomery）指，豬腎的功能看來相當正常，而它製造的尿量，與移植人類腎臟所預期的尿量一樣。病人原本異常的肌酸酐水平（Creatinine level，評估腎功能的指標），在接受豬腎移植後回復正常。

蒙哥馬利表示，是次研究或可為未來1或2年的試驗鋪路，屆時團隊或以末期腎衰竭病人為試驗對象。這些試驗會研究在危重病人獲捐贈人類腎臟前，為他們移植豬腎作為短期解決方案、以及為他們永久移植豬腎的可行性。