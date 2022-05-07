全球首例豬心移植患者術後2個月亡　主診醫生揭死因：感染豬病毒

美國57歲男子班奈特（David Bennett）患有心力衰竭與心律不整，為此他1月成為全球首例接受「豬心移植」，未料在手術後兩個月因病情惡化去世。對此，班奈特的移植外科醫生於上月宣布，班奈特的豬心感染了一種豬病毒，導致班奈特死亡。



班奈特於3月8日去世，當時院方僅說他病情惡化，沒有說明具體死亡原因。班奈特的移植外科醫生葛瑞菲斯（Bartley Griffith）上月20日在美國移植學會（AST）網路研討會上透露，移植到班奈特身上的豬心感染了豬巨大細胞病毒（porcine cytomegalovirus），而該病毒可能導致班奈特死亡。

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根據專家介紹，這次移植手術是對「異種移植」技術的重大測試。葛瑞菲斯說，「如果是感染，我們將來就有可能加以防範」。

班奈特手術後不久，醫療團隊定期對他進行多種血液檢測以監測他的狀況，在其中一項檢測中、約術後20天時，發現有豬巨大細胞病毒的存在，但是因為數值太低，醫師推測可能是誤判，直到術後40天班奈特病情突然惡化，這時檢驗發現病毒DNA值急劇增加。

葛瑞菲斯說，由於這些特殊血液檢測需要大約10天化驗，醫生無法知道這段期間病毒已開始迅速繁殖。因此，這或許引發了「細胞激素風暴」，即過度免疫反應導致一連串的問題。但目前沒有證據顯示患者已出現該病毒活躍感染或排斥現象。

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