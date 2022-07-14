西班牙通脹升溫　政府紓困讓民眾免費搭火車4個月

西班牙因應能源價格和通脹率急升，不久前才宣布削減國營公共交通工具的票價一半。政府7月12日再宣布從9月開始，乘客可以在4個月內免費乘搭國營的中短途火車。



西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）12日宣布，9月1日至12月31日期間，由國家鐵路營運商Renfe經營的所有列車（Cercanías和Rodalies），以及行程少於300公里的中距離區域路線（Media Distancia路線）將可免費乘搭。

上述措施僅適用於多程票，而不適用於單程票；多程票即是至少10次往返。措施也不適用於長途火車及其他營運商提供的交通服務。

讓乘客免費搭火車旨在減低西班牙生活成本上升對國民帶來的影響。西班牙交通部發表聲明指，「在能源和燃料價格穩步上漲的特殊情況下，這項措施以最大限度地鼓勵（民眾）使用這種集體公共交通工具，並以安全、可靠、舒適、經濟和可持續的交通工具保障日常通勤所需。」

西班牙並非唯一採取措施降低公共交通成本的歐洲國家。德國6月推出9歐元無限月票，可用於全國各地的區域交通。有關措施是政府能源救濟計劃的一部分，計劃將持續到8月底。