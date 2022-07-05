土耳其通脹急升近80%　創24年來新高　最低工資加30%無助紓困？

撰文：王慧珊
出版：更新：

受土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的非常規經濟政策推高生活成本影響，該國6月通脹率按年急升78.6%，創24年來最高紀錄。

根據土耳其統計局的數據，通脹率從5月份的73.5%，進一步上升至6月份的78.6%。整體通脹被推高是受到兩大因素推動，包括運輸成本按年上漲123.37%，及食品和非酒精飲料價格按年上升93.93%。

由於俄烏戰爭、能源和食品價格高企，以及本國貨幣里拉大幅貶值，消費價格飆升對當地8400萬人口造成沉重打擊，短期料難以改善。

按照傳統貨幣政策，各國央行會以加息來遏制當地物價。惟埃爾多安2018年開始實施他所謂的「新經濟模式」，意味擱置持續上升的通脹不理，反而以減息來促進經濟增長。此舉不但無法令通脹降溫，更觸發里拉暴跌。亦因為他的反其道而行，迄今已有3名反對減息的央行行長被埃爾多安罷免。里拉今年已經暴跌20%。

土耳其7月1日宣布再次大幅提高最低工資，是1年內第2次。繼1月將最低工資上調50%至4250里拉（約1974港元）後，埃爾多安又把最低工資提高30%至5500里拉（約2554港元），以紓緩民眾生活壓力。但經濟學者認為，大幅調升基本工資只會不斷推高通脹，令情況變得更糟。

瑞安航空：受油價及通脹影響　機票價格在未來五年可能上升美國加州將向納稅人發放補助金紓緩通脹壓力　為何專家卻唱衰？通脹192%停不了　津巴布韋宣布大幅加息200%高通脹下歐洲工潮未止：法鐵路職員釀罷工　最大廉航數十航班取消
土耳其
通脹
埃爾多安Recep Tayyip Erdoğan
土耳其里拉
你可能感興趣