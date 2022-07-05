土耳其通脹急升近80%　創24年來新高　最低工資加30%無助紓困？

受土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的非常規經濟政策推高生活成本影響，該國6月通脹率按年急升78.6%，創24年來最高紀錄。



根據土耳其統計局的數據，通脹率從5月份的73.5%，進一步上升至6月份的78.6%。整體通脹被推高是受到兩大因素推動，包括運輸成本按年上漲123.37%，及食品和非酒精飲料價格按年上升93.93%。

由於俄烏戰爭、能源和食品價格高企，以及本國貨幣里拉大幅貶值，消費價格飆升對當地8400萬人口造成沉重打擊，短期料難以改善。

按照傳統貨幣政策，各國央行會以加息來遏制當地物價。惟埃爾多安2018年開始實施他所謂的「新經濟模式」，意味擱置持續上升的通脹不理，反而以減息來促進經濟增長。此舉不但無法令通脹降溫，更觸發里拉暴跌。亦因為他的反其道而行，迄今已有3名反對減息的央行行長被埃爾多安罷免。里拉今年已經暴跌20%。

土耳其7月1日宣布再次大幅提高最低工資，是1年內第2次。繼1月將最低工資上調50%至4250里拉（約1974港元）後，埃爾多安又把最低工資提高30%至5500里拉（約2554港元），以紓緩民眾生活壓力。但經濟學者認為，大幅調升基本工資只會不斷推高通脹，令情況變得更糟。