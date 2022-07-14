Uber多名司機涉性侵犯　550女乘客提告

美國叫車平台Uber因旗下司機被指涉嫌性侵犯女乘客 ，遭約550名女性起訴。



根據訴狀指出，多個州的女乘客被Uber司機綁架、性侵犯、性虐待、強姦、非法監禁、跟踪、騷擾或以其他方式施以襲擊。代表這些女乘客的律師事務所Slater Slater Schulman 7月13日入稟三藩市縣高等法院提出訴訟。

Slater Slater Schulman表示，大約550名客戶對Uber提出索償，公司另外亦正積極調查至少150名疑似受害者，「早在2014年，Uber就意識到旗下司機涉及性侵和強姦女乘客；儘管如此，在此後的8年裏，這些性侵犯女性的Uber司機繼續侵犯乘客，包括在今天的訴訟中受害的原告人。」

Uber在上述訴訟之前，於7月1日發布第二份安全報告，指2019年和2020年收到3,824份關於5種最嚴重性侵犯類別的報告，涵蓋「非自願親吻非性身體部位」（non-consensual kissing of a non-sexual body part）以至強姦等，比上一份涵蓋2017年和2018年的報告下降了38%。

Slater Slater Schulman指出，雖然Uber近年承認司機涉及性侵犯，但其實際反應緩慢且不充分，造成可怕的後果。