外媒獲Uber洩密文件　揭馬克龍等政要暗中提供協助

Uber自2014年在港推出，但其汽車共乘服務，至今仍未合法化，Uber在其他國家或地區亦有遇上類似情況。有外媒得到Uber大量電郵、文件和紀錄，揭發Uber懷疑與多位高官、政要有聯繫，以獲其幫助爭取合法化，或規備當地執法部門的行動，當中更涉及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和前歐盟委員科羅斯（Neelie Kroes）等人 。



據BBC報道，《衛報》獲得數以千計的文件，揭露了Uber如何討好政客，從而獲得各項優待。《衛報》與國際調查記者聯盟和 29 個國家的媒體合作夥伴分享了有關文件。

據報道，巴黎是Uber首次在歐洲推出的地點，但遭到當地出租車行業強烈抵制，最終導致街頭暴力抗議。當時，剛被任命為經濟部長的馬克龍相當重視Uber，認為可提供更多工作崗位，於是熱衷於提供幫助。當時Uber推出的UberPop服務，激起當地職業司機的反對，更遭法院和議會下令停運，後來UberPop服務最終被叫停，但幾個月後，馬克龍就簽署了一項放鬆對Uber司機執照要求的法令。

另一方面，前歐盟委員科羅斯就被指在離職前，就與Uber商議成為其顧問，更在多方面為Uber作「說客」，涉嫌違反離任後需要有18個月「冷靜期」的規定。