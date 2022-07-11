Uber經營模式含灰色地帶　面對各國阻力生存到底有多困難

美國叫車平台Uber外泄內部文件，揭露公司曾勾結法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等各國政要，甚至犧牲司機安全為代價搏取公眾同情，此事再令Uber受到外界關注，也反映Uber經營困難。

Uber面世以來爭議不斷，被指沒有遵守法律，並影響多國的士司機的生計，加上公司出現勞資糾紛，在多個國家和地區陷入法律戰，因此業務多年來面臨重重阻力。



英國

2012年起推出Uber平台，直至2017年，倫敦交通局以缺乏適當的經營牌照和對公共安全構成潛在危害為由，取消了Uber的倫敦牌照。Uber 2018年改善與當局關係後，在倫敦獲得15個月牌照，惟Uber 2019年再次被吊銷牌照。公司2020年再被授予18個月新牌照。

2021年2月19日，英國最高法院裁定Uber司機應被視為「受僱工作者」，而不非自僱的「獨立承包商」，他們亦享有最低工資等工作權利。同年12月6日，英國高等法院裁定Uber的叫車業務模式是非法。

美國

2016年3月，費城出租車協會就反壟斷指控，向Uber發起聯邦訴訟。法院隨後駁回上述主張，認為原告未能證明Uber在市場上的存在，對的士或出租汽車服務的價格、質量或數量有任何負面影響。

2019年3月，Uber支付2000萬美元來解決司機提出的長期訴訟，有關訴訟聲稱司機是僱員，並有權獲得某些工資保障。2019年9月，一名Uber司機起訴公司將司機錯誤歸類為「獨立承包商」。

德國

德國最高法院2018年裁定Uber的服務是非法，此前下級法院裁定原告、柏林出租車公司Taxi Deutschland勝訴，稱此類服務違反了德國管理汽車租賃的法律，並指Uber缺乏使用出租車提供客運服務的必要牌照。Uber與司機之間的勞資關係尚無已知爭議，部分原因可能是德國早期禁止Uber叫車服務。

Uber：2009年3月，卡拉尼克創立Uber，並曾使用「可召喚直升機」、叫車送雪糕等宣傳手法。（AP）

法國

2016年，法國法院對Uber處以80萬歐元罰款，原因是公司與非專業司機一起營運非法出租車服務。

2020年，法國最高法院維持一審判決，司機不應被視為「獨立承包商」，而應被視為僱員。2021年9月，法國法院在Uber與巴黎的士司機聯合會之間的糾紛中，裁定Uber不公平競爭，必須向910名的士司機及聯合會支付18萬歐元。

荷蘭

2019年3 月，Uber支付大約230萬歐元來解決一宗有關2014年至2015年期間提供無牌出租車服務的訴訟 。

奧地利

Uber 2018年因當地一家出租車公司的訴訟，遭暫停業務兩天，但公司作出讓步後恢復營運。

澳洲

一家律師事務所2019年5月代表數千名的士和包車司機提出集體訴訟，指控Uber非法經營，並在經濟方面損害司機利益。

印度

2018年11月，該國裁定Uber和另一間叫車服務公司Ola在定價策略投訴的案件上，未有違反定價規則。