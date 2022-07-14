美通脹如山火熱浪高燒　拜登圖滅火：數據過時　燃油價格連跌4週

正當歐美熱浪燃燒之際，美國的通脹率亦正火熱地燃燒。美國6月分公布消費者物價值數（CPI）上升9.1%，再刷40年來新高。但拜登（Joe Biden）稱這份報告「過期」，試圖緩解市場的恐慌情緒。



拜登在7月13日已前往以色列，展開中東之旅，他同日以發表聲明的形式，回應勞工部統計局的報告。拜登表示道，雖然整體體通脹數據高得令人無法接受，「但那數據已經過時。」

「這數字未有反映過去30日油價的持續下跌，自6月中旬以來，汽油價格下跌了約40美分，這為美國家庭提供了重要的喘息空間。」

圖為7月12日，美國俄亥俄州一個收費道路的油站。美國汽油價格正在下跌。（AP）

通脹令美國家庭負擔大增，汽油及糧食價格是其最大部分。而拜登並沒說錯，汽油價格已經連續28日下跌。截至7月13日，全國每加侖普通汽油的平均價格為4.63美元，較1個月前下跌38美分，當時平均價格在5美元以上。

汽油價格對低收入家庭尤其重要，因為他們通常開車去更遠的地方上班，並且車輛較舊、效率較低，耗油量較高。油站的價格也更廣泛地反映了消費者對通脹的看法，因為這是他們每天都能觀察到的起伏。

不過糧食的價格卻未見有明顯變動，從5月到6月，根據季節性波動進行調整後，食物的價格持續上升。麵粉價格增加5.3%、牛油價格增加4.8%、新鮮餅乾、麵包和鬆餅價格增加 3.5%，在酷熱天氣下人們想吃的雪糕，平均價格也上升了4%。

但是，有跡象顯示價格將價下跌。金融合作銀行CoBank知識交流部門主管福克斯（Rob Fox）表示，美國正處於消費者層面的通脹高峰，部份原因是食品生產商的投入成本去年呈上升趨勢，但在今年早些時候達到頂峰並一直往下。同時消費者可能正開始限制購買的數量，以減少支出。一旦需求減少，價格最終就會下降。