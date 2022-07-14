歐洲多國遭受熱浪侵襲　葡萄牙及西班牙山火持續

歐洲受到不尋常的熱浪侵襲，葡萄牙及西班牙錄得攝氏45度高溫，並引發多場山火，令當地消防部門疲於奔命。



美聯社7月14日報道，葡萄牙、西班牙、法國南部及克羅地亞等地區都發生山火，其中在葡萄牙，有超過600名民眾被迫疏散，另外有120人受傷，當中一名平民及一名消防員傷勢嚴重。當地民防部門派出1300名消防員，並在滅火飛機投下水彈的支援下，在中部嘗試撲滅火勢；另外其他地區亦有過千名消防員參與撲救。

葡萄牙總理科斯塔（António Costa）臨時取消外訪行程，留在國內處理山火，他表示當地在2017年的山火了解到足夠消防員人數的重要，但仍然未足夠解決問題，認為有需要連根拔起，妥善應對空置房屋、農地及護理林木，徹底減低山火風險。

而在鄰國西班牙，當地西部有3500公頃土地遭山火吞噬，超過400人受影響。至於克羅地亞及土耳其的情況同樣嚴峻，有消防員形容火場與地獄無異，他們根本不知道從哪裡開始滅火。

歐洲多國遭受熱浪侵襲，法國巴黎在7月13日錄得攝氏35度高溫，有民眾在地標艾菲爾鐵塔附近的陰涼地方飲水降溫。（AP）

歐盟官員曾在上週警告，氣候變化導致歐洲面對一個酷熱和乾旱的夏季，敦促地方政府應對山火可能。另外在大西洋對岸的美國，加州、新墨西哥州亦遭受山火困擾，加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）的巨杉生長地被火勢威脅，當局預計未來數天持續乾旱，再加上大量助燃物，山火仍會維持一段時間。