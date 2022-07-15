俄羅斯與烏克蘭將達成通過黑海穀物出口協議

烏克蘭、俄羅斯與聯合國和土耳其代表在伊斯坦堡（Istanbul）進行四方會談後，傳更接近達成通過黑海港口出口穀物的協議，並就此下週簽署協議。全球數百萬人面臨飢餓風險的僵局看來解決有望。



土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）13日稱，俄、烏、土和聯合國下週簽署一項協議，旨在恢復烏克蘭通過黑海出口穀物。協議將包括在港口和土耳其檢查穀物的聯合控制，以確保烏克蘭穀物黑海出口路線的安全。

阿卡爾說，土耳其還將與烏克蘭、俄羅斯和聯合國建立糧食出口協調中心。

烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫（Oleksander Kubrakov）14日稱，在13日的會議舉行後，烏克蘭「肯定更接近」達成協議，通過其黑海港口出口糧食。

俄羅斯國際文傳電訊社（Ifax）13日援引俄羅斯外交部的國際組織關係司司長伊利切夫（Pyotr Ilyichev）稱，俄羅斯希望由己方控制和檢查船隻，以排除武器走私。

《華爾街日報》13日引述一位西方官員警告說，任何協議仍需由俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）簽核。

現時超過2,000萬噸的烏克蘭穀物被困在黑海敖德薩港的筒倉中，還有數十艘船因俄羅斯的封鎖而滯留。

烏克蘭逾95%的穀物都是經黑海出口，當航道被封鎖，該國出口銳減至不足平時的三分之一。