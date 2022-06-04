烏克蘭｜非洲聯盟主席：普京有意放寬烏克蘭穀物出口

烏克蘭遭俄羅斯入侵進入第100天，全球糧食供應受到戰火影響，非洲聯盟（African Union）主席、西非國家塞內加爾（Senegal）總統薩勒（Macky Sall）6月3日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面後表示，莫斯科方面有意放寬烏克蘭的穀物出口。普京之後稱，這些產品可以經白羅斯（Belarus）運送世界各地。



薩勒在Twitter上載自己於俄羅斯索契（Sochi）與普京會面的照片，稱普京向他表示俄羅斯有意保障烏克蘭穀物出口，俄羅斯亦已準備付運小麥和肥料。而薩勒同時呼籲各方放寬有關產品的出口制裁。

普京其後在俄羅斯國營電視台發表講話，將全球糧食供應問題歸咎於美英制裁俄羅斯肥料，稱解決烏克蘭穀物出口的最簡單方法是經由白羅斯運送，但大前提是西方國家解除對白羅斯的制裁。

白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lucashenko）較早時亦指，如果白羅斯的貨品可以透過波羅的海港口，明斯克方面準備運送烏克蘭穀物到當地。

對於莫斯科方面的言論，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在Twitter留言，表示烏克蘭已準備為敖德薩（Odessa）出口貨物建立必要條件，惟如何確保俄羅斯不會以此攻擊該市成為疑問。他指俄羅斯至今未有任何保證，基輔方面會與聯合國及夥伴研究方案。