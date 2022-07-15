特朗普：已就是否參加下屆大選做決定　可能「這兩個時機」公布

美國前總統特朗普（Donald Trump）向美媒透露，在當地時間14日發布的一個雜誌採訪中，特朗普或許已釋出他將再次參加大選的強烈信號。他稱已就是否參加2024年美國總統選舉的問題做出決定，正在確定何時宣布。



美國The Intelligencer-New York雜誌訪問特朗普，當他被問及是否會參加2024年美國總統競選時，特朗普表示，自己已經就此做出了決定。

「嗯，精神上我已經做出了這個決定，所以什麼都不會影響它。我本人已經做出了這個決定。」

他說，「我的重大決定將是，我要在之前還是之後。」分析認為，他指的是中期選舉之前還是之後宣布。

特朗普拒絕透露他的選擇，但稱如他參加下屆大選，有信心取勝。

圖為2022年7月8日，美國前總統特朗普在拉斯維加斯為兩名共和黨候選人站台。兩名候選人分別是競選內華達州州長，以及內華達州參議員。（AP）

特朗普稱，他現在正在決定何時宣布這一決定，將在秋季舉行的國會中期選舉之前或之後宣布。

特朗普還稱，「我想如果我參選，很多人可能根本就不會參選了，因為你看看民調，他們根本就不在其中。」

圖為2022年7月8日，美國前總統特朗普在拉斯維加斯為兩名共和黨候選人站台。兩名候選人分別是競選內華達州州長，以及內華達州參議員。（AP）

關於特朗普是否宣布參加大選的消息不時傳出，有報道稱，近期頻繁地與現任和前任顧問開會，探討宣布再次參選的議題。

美國政治新聞網站Politico稱，特朗普上週還悄悄召集一些富有以及知名度較高的支持者參加私人晚宴，討論其競選計劃，以及何時宣布這一計劃。

另有知情人士稱，如特朗普7月月不宣佈參選，那麼下一個最有可能的時機是在9月初勞動節左右。