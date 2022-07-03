美媒：特朗普擬宣布再戰大選　國會暴亂「毀滅性爆料」卻成攔路虎

《紐約郵報》7月2日援引消息人士報道，美國前總統特朗普（Donald Trump）可能於近幾個月宣布有意在2024年競選總統。該報稱：「消息人士稱，特朗普正在考慮提前參加2024年總統競選的可能性，甚至可能在中期選舉之前。」



美國有線新聞網絡（CNN）6月中旬已援引消息人士的話表示，特朗普正考慮在2022年11月國會中期選舉之前提名自己成為總統候選人。

特朗普本人此前未對有關參加選舉的問題作出直接回答，但沒有排除這種可能。

美國會暴亂：圖為2021年1月6日，華盛頓美國國會大樓參議院會議廳外，忠於時任總統特朗普的叛亂分子，包括相中兩人，正在走下樓梯。（AP）

CNN稱，特朗普正在焦急地考慮何時應該宣布參加2024年總統競選——在眾議院特別委員會的聽證會披露對他參選甚具破壞性的爆料後，他試圖對自己的形象重新掌控，這一決定變得更加緊迫。 眾議院的聽證會上眾多證人的證詞反映，特朗普為阻止國會確認拜登當選，2021年1月6日鼓動支持者前往國會山莊，最終引發暴亂並導致傷亡。

一些特朗普的盟友私下承認，眾議院委員會的公開聽證會比預期更具破壞性，因為國會調查人員繼續播放特朗普現任和前任顧問的經宣誓作證的片段，削弱了他指2020年大選有舞弊的說法，並對他之於法律的潛在危險，提出新的疑問。

美國2021年1月6日國會暴亂驚險一刻在照片中定格，由負責調查國會大樓暴亂的眾議院特別委員會在2022年6月16日發布。相中時任美國副總統的彭斯接獲滋事分子可能以他為目標的情報後，在國會大樓二樓離開。（AP）

特朗普的一些顧問最近幾天一直在聯繫特朗普最親密的盟友，讓他們知道這位前總統正在認真考慮提早宣布參選。一位熟悉這些對話的共和黨消息人士被告知，特朗普正在考慮最快在7月的第一週宣布，而他身邊的其他人則警告說，他目前沒有為重大競選公告準備就緒的基礎設施，正如一位接近特朗普的人所描述的，他們並且「不希望這是一個啞彈。」

另一位消息人士稱，特朗普不太可能在不提醒媒體以確保獲得最大版面的情況下發表聲明。