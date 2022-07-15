王毅談與布林肯會晤：就台灣問題非常明確地向美方發出警告

中國國務委員兼外長王毅日前接受採訪時，談到7月9日與美國國務卿布林肯舉行的會晤。王毅強調說，中美兩個大國有必要坐下來坦誠地交換意見，中國在台灣問題上非常明確地向美方發出警告。



7月9日，王毅在峇里島出席二十國集團外長會後同美國國務卿布林肯舉行會晤。王毅當時就台灣問題全面闡述了嚴正立場，要求美方必須謹言慎行，務必不要向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，務必不要低估中國人民捍衛領土主權的堅定決心，務必不要犯葬送台海和平的顛覆性錯誤。

他7月14日接受鳳凰衛視採訪時表示，中美兩個大國有必要坐下來坦誠地交換意見，增進相互的了解，同時要意識到中美對這個世界所承擔的責任和義務。中方向美方傳遞的最核心的信息就是美方應該把美國總統拜登所作出的承諾真正地落到實處。

王毅強調說：「拜登多次作出的『四不一無意』承諾，不能夠說一套做一套，尤其是不能在台灣問題上踩踏中國的紅線，破壞中國在維護主權安全利益上所做的努力。這方面中方非常明確地向美方發出了警告。」

此外，針對東南亞的訪問，王毅表示，我們都意識到東盟地區不能被搞亂，這個地區不能引入大國對抗，不能製造陣營對立，不能讓冷戰在東盟這裏「回朝」，我們要共同維護好得來不易的和平發展局面。

王毅指出，東盟的共同立場或者發出的共同聲音就是要堅持開放的區域主義，倡導真正的多邊主義，維護好東盟的中心地位，維護好以東盟為核心建立起來的行之有效的區域合作架構，同時通過今年在亞洲舉辦的多場多邊機制會議，加強東盟間的團結和協調，發出亞洲聲音，提出亞洲方案，讓亞洲能夠在動盪多變的世界當中，發揮更加積極和重要的作用。

王毅於7月3日至14日赴緬甸主持瀾湄合作第七次外長會，應邀赴印尼出席二十國集團外長會，對泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞進行正式訪問並主持召開中印尼高級別對話合作機制第二次會議，在廣西南寧主持中越雙邊合作指導委員會第十四次會議、中柬政府間協調委員會第六次會議。