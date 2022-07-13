王毅布林肯5小時超長對話　美國後退一步求合作？

中國外長王毅7月9日在巴厘島出席二十國集團外長會後同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行會晤。根據中國官方媒體的報道，此次會晤持續5個多小時，且為全程同傳，在近年部長級以上的會談中十分罕見。



除了會晤時間長，中美雙方都認為取得了進展。中方在通稿中把此次會晤描述為「實質性」和「建設性」，而非以往常用的「交換意見」。布林肯則在在記者會上直接說，「關於習主席和拜登總統，我們的期待是他們會有機會在未來幾個星期通話。」中美領導人很快會有通話安排，從一個側面反映已經有了一些談判得差不多的值得領導人通話確認的共識。

王毅布林肯超長時間會晤的大背景是近來中美高層官員頻繁溝通，7月5日，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴才剛與美國財政部長耶倫（Janet Yellen）舉行了視頻通話。7月7日中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成與美軍參聯會主席米利（Mark Milley）視頻通話。6月10日中國國務委員兼國防部長魏鳳和與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）在新加坡出席香格里拉對話會期間也進行了會晤。6月13日，中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪與美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）在盧森堡舉行了面對面會晤。

新加坡知名學者、資深外交家馬凱碩7月10日在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時說，中美關係正在發生一些新的變化。他認為近期兩國高層間密集的會談表明，拜登政府已經意識到繼續施壓、圍堵中國的策略並不起作用，他們如今打算後退一步，看看能否採取些不同的措施。

圖為美國國務卿布林肯2022年5月26日在喬治華盛頓大學發表講話。他在演說中概述拜登政府的中國政策為「投資-結盟-競爭」。（AP）

在筆者看來，中美關係沒有出現新變化，美國也沒有被迫退一步。此次王毅布林肯的會晤之所以氛圍較好且有成果，在於布林肯此次的溝通主題是構建防護欄。拜登上台以來，布林肯先後提出「競爭、合作、對抗」和「投資-結盟-競爭」的對華關係三分法、三點論。如果說前一階段美國力推印太經濟框架以及帶動北約將中國歸為系統性挑戰是結盟、競爭、對抗，那麼現在構建防護欄則是在談另外一層對華基調——合作。

中國反對美國用「競爭」、「對抗」定義中美關係，但是並不排斥合作。這是為什麼布林肯王毅此次有共同話題的原因，是美國願意談合作，中國認同合作使然。這不等於美國後退一步開始轉向合作，而是合作本來就是美國對華政策的一環。布林肯等美國官員在全面踐行拜登政府的對華政策，並沒有什麼改變。

真正的變化是美國政府換屆後，美國的對華政策從特朗普（Donald Trump）式的歇斯底里轉向了拜登式的深思熟慮，從民粹主義者的狂飆突進，轉向了政治精英的輾轉騰挪。不是美國退了一步，而是在特朗普政府完成對華戰略動員後，拜登政府的對華政策更深入完善地進了一步。

而中國也是在按部就班推行既定對美政策。2021年7月的中美天津會談，中方曾向美方提出兩份清單：要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單、中方關切的重點個案清單。此次會晤，王毅向美方提出四份清單，是在前兩份清單的基礎上，新增了兩份：中方重點關切的涉華法案清單和中美8個領域合作清單。

2021年7月，美國常務副國務卿舍曼訪華，在天津同王毅和中國外交部副部長謝鋒會談，共計會談6個小時，圖為舍曼同王毅會晤。（新華社）

依據清單推進合作並不是中方臨時起意，這些主張早在2020年就提了出來。2020年8月5日，王毅在就中美關係接受新華社專訪時提出，「我們隨時可以與美方重啟各層級、各領域的對話機制，任何問題都可以拿到桌面上來談。我們還提出可以梳理制定關於合作、對話、管控分歧的三個清單，並為下步交流確定路線圖。」

拜登勝選後，2020年12月7日，王毅在同美中貿易全國委員會董事會代表團舉行視頻交流時再次提到，「中方的對話大門隨時敞開，雙方可以梳理形成對話、合作、管控分歧三份清單，為從整體上釐清、維護和發展中美關係提供更清晰的脈絡。」

拜登上台後，中方的清單從2021年的兩份清單增加到此次的四份清單，從提出管控分歧清單到拋出對話合作清單，完全是按計劃一步步行事。

在中美矛盾全面持續上升的大環境下，中美關係相當長的時間內都不可能有根本性的改善。中美兩國都有處理雙邊關係的安排。節奏不一致時高官會晤就是雷霆風暴、不歡而散，節奏相合時官員見面就會有突現的合作局面。