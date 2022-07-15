王毅出訪東南亞後接受中央媒體採訪內容全文

7月14日，中國國務委員兼外長王毅在出席瀾湄合作第七次外長會、二十國集團外長會，訪問東南亞五國並在廣西南寧主持同越南、柬埔寨雙邊機制會議後，接受了中央媒體採訪。全文如下：

一、當前全球進入新的動盪變革期，本地區面臨的風險和挑戰也在上升。在此背景下，此次東南亞之行主要有什麼考慮，取得了哪些成果？

答：東南亞始終是中國周邊外交的優先方向。近兩年，面對百年變局和世紀疫情，中國同東南亞國家迎難而上、共克時艱，將本地區打造為抗疫合作樣板、復蘇發展高地、和平安寧綠洲，成效有目共睹。當前，世界進入新的動盪變革期，地區各國有必要加強戰略協調，增進團結協作，在變局亂局中站穩腳跟，把准航向，整裝再發，攜手維護好來之不易的穩定發展局面。

此行到訪東南亞五國，出席瀾湄合作和二十國集團（G20）兩個外長會，在東盟秘書處發表政策演講，在華同越南、柬埔寨分別召開政府間合作委員會例會，舉行了六十多場活動，緊扣和平和發展兩條主線，聚焦雙邊和多邊重大議題，鞏固了中國同周邊國家雙邊關係，就區域合作和全球治理發出了中國聲音。

一是周邊命運共同體建設取得新進展。中國同東南亞國家山水相連、利益相融、理念相通。各國對中國發展前景抱有信心，期待中國為地區復蘇發揮「主引擎」和「穩定器」作用，願同中國鞏固傳統友好，深化全方位合作。此訪期間，中國同湄公河五國一致同意打造更加緊密的瀾湄國家命運共同體；同印尼明確共建命運共同體的大方向，打造發展中大國互利共贏的典範、共同發展的樣板、南南合作的先鋒；同泰國、馬來西亞首次就共建命運共同體的願景目標達成一致；同菲律賓就建設互幫互助的好鄰居、相知相近的好親戚、合作共贏的好夥伴達成共識，一致同意超越海上爭議，開創中菲關係新的「黃金時代」。同越南、柬埔寨在華進一步探討命運共同體建設，中柬同意續簽共建命運共同體新的五年規劃。中國同周邊鄰國的關係正注入新的時代內涵。

二是區域聯通發展呈現新亮點。聯通和發展是習近平主席共建「一帶一路」倡議的核心要義，也是地區國家的共同期待。中國同湄公河五國同意打造更加強韌的瀾湄流域經濟發展帶。中老泰三國將以中老鐵路通車為契機，以通道促物流，以物流促經貿，以經貿促產業，縱貫南北、連通歐亞，推進中老泰聯通發展構想。中馬探討打通泛亞鐵路中線遠景，謀劃對接中老、中泰鐵路、加速區域一體化進程。中菲着眼菲新政府施政方向，規劃推動「大農業、大基建、大能源、大人文」四大重點領域合作，把友好合作藍圖一繪到底。此外，中方同印尼、馬來西亞將高質量建設雅萬高鐵、「區域綜合經濟走廊」和東海岸鐵路，一致同意將「兩國雙園」建成經貿創新先行區和「一帶一路」產能合作示範區，打造綠色發展、數字經濟新增長點，確保產供鏈穩定運行。

三是地區和國際合作展示了新氣象。繼中國成功舉辦金磚領導人會晤之後，緬甸、柬埔寨、印尼、泰國今年也將分別主辦多邊機制會議。地區國家都希望共同守護和平，加強團結協作，擦亮全球治理的「亞洲時刻」。

瀾湄合作外長會根據「發展為先、平等協商、務實高效、開放包容」的瀾湄精神，同意打造區域合作「金色樣板」。中國東盟全面戰略夥伴關係正值開局之年，習近平主席提出的共建和平、安寧、繁榮、美麗、友好家園，引起廣泛共鳴和積極反響。二十國集團外長會堅守「共同復甦、強勁復甦」主題，就合作應對能源糧食安全問題、進一步完善全球治理發出了「亞洲聲音」。中方同泰方一致同意推動亞太經合組織領導人會議聚焦亞太、聚焦發展、聚焦自貿區建設，從曼谷再出發，為實現布特拉加亞願景作出共同努力。

圖為中國外長王毅（左）與馬來西亞外長賽夫丁（Saifuddin Abdullah）2022年7月12日在布城（Putrajaya）會面後合照。（AP）

二、近年來，瀾湄合作取得飛速發展，在湄公河次區域眾多合作機制中後來居上。中方對機制未來發展方向有何考慮？

答：瀾湄合作是六國共同發起和推進的事業，堅持謀發展、惠民生、重行動，為促進區域繁榮振興作出了積極貢獻。特別是新冠疫情發生以來，六國共建「免疫護盾」，共造「發展引擎」，共築「友誼橋樑」，共創「幸福家園」。中方向湄公河國家提供超過2億劑疫苗，2021年雙方貿易額達3980億美元，同比增長23%，瀾湄合作展現出強大生機活力。

在此次會議上，六國外長討論規劃了下一階段瀾湄合作六大方向，審議發表了六項成果文件，中方提出六大惠湄舉措，為下半年領導人會預做了準備。六國外長一致認為，面對全球動盪時局，瀾湄合作應守正創新、提質升級，為六國民眾帶來更多福祉，為區域合作作出更多表率。

一是打造高質量共建「一帶一路」示範區。湄公河國家地處「一帶」和「一路」聯結部，同中國在基礎設施、工業化、農業現代化等方面優勢互補。我們要加快釋放中老鐵路通車利好，深化「陸海新通道」合作，高水平實施區域全面經濟夥伴關係協定，共同維護區域糧食、能源、金融和產供鏈安全，創建次區域合作典範。

二是打造全球發展倡議先行區。瀾湄合作的出發點就是促進發展、改善民生，加快落實聯合國2030年可持續發展議程，這與全球發展倡議理念完全一致。中國已就全球發展倡議提出30多項落實舉措，湄公河國家作為近鄰將率先受益。我們將大力開展農業、水資源、公共衛生、數字創新、社會人文等領域合作，樹立發展中國家團結協作、共謀發展的樣板。

三是打造全球安全倡議實驗區。湄公河次區域傳統和非傳統威脅交織疊加，安全形勢複雜嚴峻。正如湄公河國家的外長所說，沒有和平穩定的地區環境，就不可能真正實現發展。瀾湄機制啟動伊始就將政治安全合作作為三大支柱之一，六國攜手落實全球安全倡議是應有之義。我們應堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，維護好地區和平穩定，為在區域機制中踐行全球安全倡議積累寶貴經驗。

習近平主席強調，合作才能辦成大事，辦成好事，辦成長久之事。中方將同湄公河五國合力推進「三區」建設，構建更加緊密的瀾湄國家命運共同體。

圖為中國外長王毅（左）2022年7月12日印尼總統佐科維多多（Joko Widodo，右）在雅加達會晤。（AP）

三、在當前世界經濟復甦面臨嚴峻挑戰的形勢下，二十國集團應當發揮怎樣的作用？

答：這是新冠疫情發生以來，二十國集團外長首次坐在同一個屋頂下，會議順利召開本身就具有積極意義，顯示了各方期望加強對話合作、建設好二十國集團機制的意願。各國普遍認為，多邊主義是應對當下全球性挑戰的唯一方案，應通過對話談判解決爭端，共同營造和平發展環境。各方支持二十國集團加強宏觀經濟政策協調，幫助發展中國家克服當前困難，在應對衛生、糧食、能源、氣候等挑戰中發揮引領作用。

中方在會上清晰有力地闡明了對多邊主義和二十國集團合作的主張。我們認為，應當讓團結戰勝分歧、合作替代對抗；應當攜手維護全球產業鏈供應鏈穩定，營造開放、透明、非歧視的國際貿易環境；應當重視聆聽發展中國家聲音，把發展作為合作優先領域，加快落實聯合國2030年可持續發展議程。

中方還提出了國際糧食安全合作倡議，從加強國際糧農治理、暢通農產品供應鏈、紓解市場供需緊張、支持農業科技合作和幫助發展中國家等方面貢獻了中國方案。

當前，新冠疫情持續延宕，世界經濟復甦乏力，二十國集團作為國際經濟主要論壇，責任重大、不可或缺、不容破壞。此次外長會再次證明，在重要的多邊合作機制中，鼓動分裂和相互指責解決不了問題，對話協商共克時艱才是正道。中方讚賞印尼發揮的領導力，願繼續全力支持配合印尼主席國工作。

2022年7月7日，在俄羅斯外交部新聞處發布的照片中，俄羅斯外長拉夫羅夫（左）與中國外長王毅在印尼峇里島舉行的G20外長會前的雙邊會晤中握手。（AP）

四、中俄兩國外長在二十國集團外長會議期間舉行成功會晤。如何評價當前的中俄關係？

答：在習近平主席和普京總統戰略擘劃下，中俄關係展現出強大韌性。作為彼此重要鄰國和全面戰略協作夥伴，我們有必要排除干擾，保持定力，有序推進各領域合作，有力維護兩國和兩國人民根本利益。作為聯合國、二十國集團、金磚國家、上海合作組織等多邊機制的重要成員，中俄有必要保持溝通協調，增進國際社會共識，促進全球發展事業。我們堅信，中俄關係能夠經受住任何國際風雲考驗，繼續保持正確前進方向。中俄致力於構建的是新型大國關係，以不結盟、不對抗、不針對第三方為原則，美國對中俄正常交往的歪曲和抹黑是無中生有，別有用心。我們願同俄方以及國際上一切致力於和平與發展力量一道，共同踐行習近平主席提出的全球安全倡議，推動世界多極化和國際關係民主化。

面對烏克蘭危機，中方的立場光明磊落，客觀公道，一以貫之，堅持勸和促談。習近平主席深刻指出，兩次世界大戰和冷戰對抗的慘痛歷史表明，霸權主義、集團政治、陣營對抗不會帶來和平安全。中方將繼續從問題本身的是非曲直出發，獨立自主地作出判斷，支持一切有利於和平解決危機的努力，維護自身及廣大發展中國家的正當權益，踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，始終站在維護和平的一邊，站在歷史正確的一邊。

中國國務委員兼外長王毅2022年7月9日在印尼峇里島出席二十國集團外長會後同美國國務卿布林肯（不在圖中）進行會晤。（AP）

五、澳洲、加拿大、韓國都剛剛經歷政府更迭或換屆，同三國外長首次直接對話有何感受？

答：同三國外長進行面對面交流的突出感受是，三國都重視同中國的關係，都希望加強溝通、增進相互理解、尋求互利合作，都主張要遵守聯合國憲章宗旨原則等國際公認的規則。

過去幾年中澳關係遭遇困難，根子在於澳前政府執意把中國視為「對手」甚至威脅，對華採取了一系列不負責任和輕率的言行。當前中澳關係既面臨挑戰，也出現機遇。中方願本着相互尊重精神，為雙邊關係再把脈、再校準、再啟航。我們注意到澳方重申中澳是全面戰略夥伴，將繼續奉行一個中國政策。希望澳方端正對華認知，不炒作放大分歧，不參與圍堵中國，本着平等尊重和冷靜務實態度開展建設性交流，爭取推動中澳關係重歸正軌。

中加關係曾長期走在中國同發達國家關係的前列，中加從來不是對手，而是夥伴；中國從來不是威脅，而是機遇。健康穩定的中加關係符合雙方的共同利益。此次外長會見是建設性的，也是坦誠的。中加關係的改善和發展需要雙方共同努力，具體而言，應該把握好雙邊關係發展的正確方向，妥善管控分歧，秉持相互尊重，堅持獨立自主，尋求合作共贏。

中韓是離不開的近鄰，分不開的夥伴。兩國共處休戚與共的安全環境，形成利益融合的產業循環。今年是中韓建交30周年，兩國關係迎來發展機遇，同時也面臨現實挑戰。韓新政府成立前後，兩國元首成功通話，引領雙邊關係平穩過渡、良好開局。維護好、穩定住中韓關係符合雙方共同利益，反之兩國都會受損，這是過去30年兩國交往的重要經驗。雙方要重溫建交初心，信守政治承諾，聚焦互利合作，排除外部干擾，推動雙邊關係保持健康穩定發展勢頭。

中國國務委員兼外長王毅（左）2022年7月9日在印尼峇里島出席二十國集團外長會後同美國國務卿布林肯（右）進行會晤。（AP）

六、國際社會高度關注中美外長峇里島會晤，如何評價此次會晤？

雙方此次在峇里島進行了長時間會晤，就如何改善中美關係和妥善應對國際地區重大挑戰進行了充分、坦誠的溝通。雙方都認為這次會晤具有實質性，也具有建設性，也為下階段兩國高層交往積累了條件。我們都認為當前中美關係處在關鍵時期，保持這樣的經常性溝通是必要的，也是有益的。

在會晤中，中方着重指出，美方的對華認知存在嚴重誤判，致使美國的中國觀、利益觀、競爭觀都出現了明顯偏差，由此制定的對華政策自然也偏離了正確軌道。美方不應僅從大國競爭的視角看待中美關係，不能只用零和博弈的思維處理中美事務。美方應立即停止在涉台、涉疆、涉港、涉海等問題上干涉中國內政、損害中國利益。中方主動向美方打出「四份清單」，三份是分別要求美方消除兩國關係中的負面因素，一份旨在探索推進兩國互利合作，這體現了中方的原則性和建設性。中方還提出探討中美在亞太地區如何良性互動，設立共同遵守的規則。雙方並就推進聯合工作組商談解決各自關切、便利兩國外交領事人員履職、重啟人文議題交流磋商等達成具體共識，同意在氣變、公共衛生等領域開展合作。

中美關係要走出困局，根本遵循是認真落實兩國元首達成的重要共識，遵照相互尊重、和平共處、避免對抗、合作共贏的精神，探討確立雙方的行動指南。拜登總統多次重申「四不一無意」承諾，這次布林肯國務卿也作出進一步積極表態。關鍵是要言而有信、言行一致。美方應消除「威脅膨脹」的戰略焦慮，摒棄「你輸我贏」的慣性思維，拒絕「政治正確」的無端綁架，停止一系列破壞中美關係和地區戰略穩定的錯誤做法，同中方一道有效管控矛盾分歧，首先在亞太地區踐行和平共處，實現良性互動。

圖為2021年4月22日，位於印尼雅加達的東盟秘書處豎起部分成員國的國旗。（AP）

七、東亞合作面臨新的挑戰。請問中方為何在此時強調弘揚「開放的區域主義」？

答：開放的區域主義是亞太各國普遍認可的理念。中國和東盟是這一理念的倡導者，也是踐行者。去年，習近平主席在中國東盟建立對話關係30周年紀念峰會上總結雙方關係發展的四大經驗，其中之一就是「包容互鑒，共建開放的區域主義」。長期以來，中國和東盟同地區國家一道，秉持開放的區域主義，以自由貿易推動地區經濟一體化，以平等協商深化區域和次區域合作，以開放心態建構朋友圈和夥伴網，推動亞洲成為發展的高地、合作的熱土，可以說，開放的區域主義是亞太合作發展的源頭活水、和平穩定的重要保障。

當今世界並不太平，某些國家想的並不是如何攜手應對，而是重拾舊式冷戰思維，重啟封閉集團政治，忙着構築排他「小圈子」，鼓吹各種「脫鈎」「斷鏈」，地區和平穩定局面因而受到嚴峻挑戰。開放還是封閉，合作還是對抗，團結還是分裂，進步還是倒退，成為擺在地區各國面前的重大課題。

中方認為，應該秉持和平、發展、自主、包容的理念，堅持和踐行開放的區域主義，從亞洲的文明和實踐中汲取經驗智慧，並賦予新的時代內涵。一要堅持和平共處的傳統，以和平方式解決爭端；二要堅持發展振興的目標，促進經濟發展融合；三要堅持獨立自主的原則，把自己和地區命運把握在自己手中；四要堅持開放包容的精神，反對排斥特定國家，針對特定一方。

開放的區域主義和封閉的集團政治之間存在根本分野，是攸關中國和東盟國家前途命運的歷史抉擇。中國和東盟國家在亞洲大地上共同生存、發展、合作數千年，任何勢力都無法阻止我們邁向共同發展振興。中方將秉持親誠惠容的周邊外交理念，與東盟等地區國家一道，攜手建設和平、安寧、繁榮、美麗、友好家園，共同譜寫地區合作與亞洲復興的新篇章！