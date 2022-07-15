英國保守黨黨魁選舉：5人凌晨電視辯論硬撼　約翰遜傳籲撐卓慧思

競逐英國保守黨黨魁寶座的5名候選人7月15日的三場電視辯論中展開正面交鋒。這將是各候選人爭取黨友與黨員支持的絕佳機會。他們在辯論中的表現對選戰形勢或會有關鍵的影響。辯論在當地時間晚上7時舉行，即香港時間翌晨3時。



在保守黨議員進行兩輪投票後，候選人已由11人減至5人，但目前還未見誰有明顯的優勢。

前財政部長辛偉誠雖然在首兩輪投票名前榜首（101票，第二輪，下同），但他正面對前國防大臣莫佩琳（Penny Mordaunt，83票）、前外交大臣卓慧思（Liz Truss，64票）和前平等事務國務大臣巴德諾赫（Kemi Badenoch，49票）的威脅。

民意調查結果顯示，莫佩琳是黨內最受歡迎的候選人。

排名第三的卓慧思則得到一些黨內重量級人物的支持，例如前脫歐事務次官貝克（Steve Baker），以及前脫歐事務大臣霍禮思（David Frost）。檢察總長柏斐文（Suella Braverman）在第二輪投票出局後，也稱會支持卓慧思。

《泰晤士報》稱首相約翰遜（Boris Johnson）已呼籲落敗的候選人「支持誰都可，不要辛偉誠」。傳他已與那些出局的候選人對話，表明他為何認為辛偉誠不能拜相。

巴德諾赫和下議院外交事務委員會主席董勤達（Thomas Tugendhat）也繼續競選，兩人都希望能藉電視辯論的表現扳回一城、從後趕上。

電視辯論結束後，黨內投票在繼續18日舉行，每一輪得票最少者會被淘汰，直到7月21日淘汰至餘下2名候選人。之後保守黨約20萬黨員將投票選出新黨魁，誰人當選便將順理成章成為英國新任首相。結果在9月5日出爐。