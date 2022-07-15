英揆爭奪戰︱參演過真人騷的「草根寵兒」　莫佩琳步步進逼辛偉誠

英國保守黨黨魁選舉繼續激烈進行中，前財相辛偉誠（Rishi Sunak）在次輪票數繼續領先，但實際上並不穩陣，票數第二的前防相莫佩琳（Penny Mourdaunt）也大有機會拜相。莫佩琳少年喪母、家庭曾陷經濟困難，她性格不懼挑戰，做過魔術師助理、出演過跳水真人騷，也是海軍預備役成員。與「天之驕子」、人生順風順水的辛偉誠相比，她則是保守黨內草根黨員的寵兒。



辛偉誠7月14日在黨魁選舉次輪投票中取得101票，繼續成為票王，但第二位的莫佩琳（83票）並非落在下風，反而是步步進逼，她的票數較首輪增加16票，為眾人之中最多。

按照選舉程序，保守黨國會議員每一輪投票後，會把最低票數的候選人淘汰，直至只剩下兩位候選人，之後會交由全體20萬名黨員投票選出黨魁。由於最後一輪是全體黨員投票，現時領先的辛偉誠屆時未必有優勢。

英國保守黨黨魁選舉：圖為2022年7月13日莫佩琳出席競選活動（AP）

不少英媒都把49歲的莫佩琳形容是黨內的草根寵兒（grassroots favourite），這或可從她的人生經歷之中看出原因。莫佩琳15歲喪母，母親不敵乳癌離世，同年父親也發現患癌，令莫佩琳在少年時代便身兼母職，照顧當時只有9歲的弟弟，她的父親一邊抗癌一邊打工，她的龍鳳胎兄弟也輟學搵工。

為了賺取高中學費，莫佩琳也去找工作，成為一名魔術師的助理，四處奔波到酒店、軍營、高爾夫球會等地演出，她之後形容自己在魔術表演中曾遭「鋸開兩半」，她並稱「我割傷過腳部幾次，胸口下面有個奇怪傷痕，但都不需要呼叫救護車。（魔術）這是有趣的，它減輕了我在家裏的壓力。」

莫佩琳其後進入雷丁大學修讀哲學，開始接觸政治學及成為學生會主席，為她日後的政治生涯鋪路，她畢業後在公私營機構從事商務通訊工作，經過多年打拼，她曾任職國家彩票局通訊總監，又曾在小布殊（George W. Bush）競選團隊擔任負責外國傳媒的通訊主管，至2010年她正式當選下議院北樸茨茅夫選區（Portsmouth North）議員。2017年在文翠珊政府年代出任國際發展大臣，又短暫擔任過防相。

A reference to her appearance on the Tom Daley TV show pic.twitter.com/0KkpH56vcO — CommitteeMan (Retd.) (@bob_weedon) July 8, 2022

莫佩琳並非正經八百的政治人物，反而不時大膽跳出框框。她本來在英國百姓中的知名度並不算高，在她漸成為保守黨黨魁熱門人選後，她2014年參加跳水真人騷《Splash!》的舊片段才開始在網上熱傳。當時40歲的她已經擔任議員，為了幫機構籌款而參加節目，在「跳水王子」戴利（Tom Daley）指導下學習跳水。

網絡流傳的片段顯示，她在節目內深呼吸數下後從高台躍下，表現固然難與專業運動員相比，產生不少水花，但敢於挑戰的舉動勇氣可嘉，也展示出她願意大膽跳出框框的一面。

Tory leader hopeful Penny Mourdaunt will be hoping the leadership race involves a diving round, after she took part in ITV’s celebrity diving show Splash pic.twitter.com/GuHRbLtxI6 — Toby Earle 🇺🇦 (@TobyonTV) July 10, 2022

這位議員曾把政治事業與跳水相比，她向傳媒稱在政壇就要勇敢，為了把事做好，就要把自己展現出來，「就像跳水般。你做的任何事都有風險，一切都是關於管理它，然後保持得有尊嚴。」莫佩琳也是英國海軍預備役成員。

她的大膽性格還曾引來爭議，包括2013年她在下議院發言談及家禽業時6次說出單詞cock，這個單詞既指公雞，也有講述下體之意，她2014年自爆稱，原來當時她在海軍內一場晚餐上「被罰」，罰則就是要她在議事堂發言多次說出這個單詞，才會出現她罕有發言談家禽業的小鬧劇，但也因而被罵不尊重議會。

英國保守黨黨魁之爭仍激烈上演中，莫佩琳能否打入最後兩強備受關注，根據英媒報道，訪問保守黨員的調查顯示，莫佩琳在「一對一」的競爭中甚有優勢，且能擊倒辛偉誠，意味若她能「活至」最後一輪的話，大有機會成為英國歷來的第三位女首相。