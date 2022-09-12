英女王逝世｜她獲過百項法律豁免　被指講一套做一套惹來「負評」

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世，長達七十多年的君主生涯劃上句號。她在位時一直享有主權豁免權，免受刑事及民事起訴。不過有當地傳媒發現，自1967年起，她以私人身份獲度身訂造豁免超過160條法律，涵蓋員工權益至到動物福利等。



一個伊利沙伯與兩個身份

《衛報》報道，伊利沙伯二世生前擁有公眾及私法人身份，包括作為國家元首的公眾人物伊利沙伯二世，而且是白金漢宮（Buckingham Palace）或王室藝術收藏品等非賣品的主人；而伊利沙伯溫莎（Elizabeth Windsor）則是個人身份，可以像其他英國民眾一樣，買賣投資及資產。

不過她用於度假的桑德林漢姆（Sandringham）及巴爾莫勒爾（Balmoral）莊園則並非屬於英國王室，而是溫莎家屬所有，意味它們是私人財產。正因為伊利沙伯溫莎的特殊身份，有多項為她而設的除外及豁免條款獲寫入英國法例之中。

英女王：2022年2月2日，伊利沙伯二世身處桑德林漢姆莊園。不過原來這個莊園並非由英國王室擁有，而是溫莎家族的地方。（AP）

官員為她修訂多項免稅優惠

伊利沙伯二世不時傳出投資獲利的消息，但原來當地有法律豁免她交稅或向稅務部門提供相關資料，白金漢宮在1990年代初承認，她從來沒有繳交入息或利得稅，結果惹來極大迴響後，女王自願繳交部分稅款。

即使如此，蘇格蘭及威爾斯議會分別通過當地稅務法後，官員近年為女王加入數項豁免條款，令她無需負擔地稅、處理垃圾稅、以及部分空中交通稅款等。

女王僱員不受勞工法保障

王室最近數年曾經登廣告，招募來自世界各地的人士加入工作，大家或者可能會覺得這是一份「筍工」，但原來女王無需遵守多項關於僱員利益、健康安全或退休金法例，亦禁止僱員提出關於性別及種族歧視的訴訟。早在1960年代末期，有廷臣向內閣官員表示，聘請有色移民或外國人擔任秘書工作並非王室家庭的做法。

英女王：伊利沙伯二世生前經常在白金漢宮出席活動，她亦多次在宮內「上鏡」，例如2012年夥拍「007」丹尼爾格力參加倫敦奧運開幕禮，另外在2022年登基70周年與國寶柏靈頓熊（Paddington Bear）一同享用下午茶。（AP）

剛才提到，桑德林漢姆及巴爾莫勒爾莊園屬溫莎家屬擁有，而當地有31條法例豁免條款，在未獲女王的同意下，警方或環保部門人員都無法進入這些地方調查。

專家：或令外界覺得王室虛偽

以巴爾莫勒爾莊園為例，溫莎家族在當地擁有養殖三文魚生意，並以「蘇格蘭其中一個最佳釣魚區」，向民眾出租釣魚區。不過當地的非法釣魚問題嚴重，單是在2020至21年，警方及水警就調查51宗懷疑非常捕撈事件，惟根據蘇格蘭政府2013年就漁業法加入條款，列明警方需要事先獲得女王允許，才可以到釣魚區內調查環境和執法。

不過威爾斯班格爾大學（Bangor University）的憲法專家普雷斯科特（Craig Prescott）認為，這些豁免可能令外界覺得王室「講一套、做一套」的虛偽。他指出，繼位的查理斯一直致力推動保護自然環境，兒子威廉王子夫婦亦鼓勵大家關注關切的環境問題，但同時王室私人住所卻不受保育等法例束縛，根本難以服眾。

面對部份爭議，蘇格蘭政府似乎有意堵塞漏洞，當局在2010年決定，除非有合理豁免原因，否則女王應該受到特定法例管制。而在女王離世前，她所獲得的法律豁免已經納入遺囑內，查理斯登基後可享有同樣自由，因此他會否放棄這些特權，成為「更貼地」的納稅人，肯定成為大家關注焦點，亦對王室的未來形象有非常深遠的影響。