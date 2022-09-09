英女王逝世｜廝守逾73載　菲臘親王是她最強後盾

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizbeth II）9月9日逝世，享年96歲，為這位近代史上在位最長的君主及女王的不平凡人生劃上句號。縱觀伊利沙伯二世一生，她見證英國以及整個世界的風風雨雨，不過大部分時間，她的身邊總有一個人始終不離不棄——王夫菲臘親王（Prince Philip，1921-2021）。



伊利沙伯二世與菲臘親王相識於童年，1937年前者7歲時，以伴娘身份參加丹麥瑪麗娜郡主（Princess Marina of Greece and Denmark）與英國的根德公爵（Duke of Kent）的婚禮。而身為郡主堂弟、12歲的菲臘亦有到場。這兩名小孩當時沒有太多傾談的機會，但不少外國傳媒已經認定他們將來一定是天生一對。

伊利沙伯「菲」他不嫁

英國王室在1936年發生「大地震」——伊利沙伯二世的叔父、英王愛德華八世（Edward VII）「不愛江山愛美人」，12月11日退位予胞弟佐治六世（George VI），她亦因此成為王位第一繼承人。她與菲臘在1939年再會，世界形勢風起雲湧，第二次世界大戰在歐洲爆發在即，18歲的菲臘加入英國海軍，並在海軍學院的網球比賽讓伊利沙伯留下深刻印象，菲臘的叔叔蒙巴頓伯爵（Dickie Mountbatten）亦希望可以撮合兩人。

而在二戰期間，菲臘與伊利沙伯互通鴻雁，並在1943年一同共度聖誕。菲臘認為17歲的伊利沙伯非常動人，同時被對方樂觀而實務的性格吸引，與自己脆弱的母親有天壤之別。

菲臘親王：為了迎娶伊利沙伯公主，菲臘王子自願放棄希臘王室的頭銜，英王隨後封他為愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）。1947年11月，二人舉行盛大婚禮，接待約2000位來賓，另有逾2億民眾通過廣播收聽現場盛況。（Getty Images）

「空白的」童年 養成大男人性格

事實上，菲臘親王的童年可謂充滿不幸：他祖父是希臘國王喬治一世（King George I），但在1913年遇刺身亡。菲臘親王還在襁褓時就因希臘與土耳其開戰，隨家人流亡到法國，到8歲才轉到英國升學。

菲臘親王的父母亦於相近時間分居，父親在蒙地卡羅風流快活，母親則患上精神分裂症，而與他最親近的姐姐塞西爾（Cecile）就死於飛機失事；另外幾名姐姐則嫁給德國軍官。

正因如此，菲臘親王這段接近不存在童年，以及後來於海軍服役的經歷，令他變得非常獨立，並形成「大男人主義」的性格。不過當時的朝臣就似乎不太欣賞他的為人：「不君子」、「脾氣差」、「浮躁」等負評如潮，但都無阻他與伊利沙伯交往，再加上後者「非他不嫁」的堅持，最終打動喬治六世，批准兩人的婚事。

菲臘與伊利沙伯在1947年11月20日大婚，他正式成為「英國人」，並以取用母親家的姓氏蒙巴頓，改名「菲臘 ．蒙巴頓」（Philip Mountbatten），英國王室亦封他為「愛丁堡公爵」（Duke of Edinburgh）。

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兩人結婚後有一段蜜月期，菲臘繼續在海軍的工作，並派駐馬爾他（Malta），而身為「軍官配偶」的伊利沙伯亦經常到當地探望對方。不過隨着喬治六世在1952年2月9日在睡夢中離世，當時正在非洲肯尼亞（Kenya）的菲臘夫婦隨即返回英國，伊利沙伯以25歲之齡登基，成為女王伊利沙伯二世，菲臘亦被迫辭去海軍工作，成為女王背後的男人。

姓氏之爭

不過兩人的婚姻並非完全一帆風順，例如有關決定妻子的姓氏的事，就一度令菲臘親王心灰意冷，他認為伊利沙伯二世應該跟隨夫姓蒙巴頓，但女王的祖母瑪麗王后（Queen Mary）及時任首相邱吉爾（Winston Churchill）都堅持伊利沙伯二世保留溫莎（Windsor）姓，因此他曾埋怨自己只像「變形蟲」。

伊利沙伯二世其後作出讓步，下令所有沒以「王子」（Prince）或「殿下」（Royal Highness）稱呼的王室男系後裔冠以「蒙巴頓-溫莎」（Mountbatten-Windsor）姓氏，因此像女王的曾孫阿奇（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）亦是以這個姓氏示人，反映哈里王子（Prince Harry）希望兒子可以普通人身份生活。

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不屈不撓 為愛妻出謀獻策

同時菲臘親王亦曾在王室和英國政府內遭受白眼，有聲音曾反對他擔任女王加冕委員會主席：他成立愛丁堡公爵獎勵計劃（The Duke of Edinburgh Awards）初期，有官員曾嘲諷計劃像希特拉青年團（Hitler Youth）。這些挫折並沒有影響菲臘親王輔助女王的決心，除了經常陪伴妻子到訪學校、醫院等地方，亦在災難現場陪伴女王身側，又一同接見外國貴賓，走過社交場合中的政治角力；他憑實力贏得各方的尊重。

伊利沙伯二世生前一向給予外界嚴肅的形象，但她與菲臘親王相處時卻判若兩人，例如她曾經在1954年訪問澳洲時，曾經被隨行的紀錄片攝製隊拍下向菲臘親王飛網球拍和球鞋一刻。雖然攝影師決定將錄影帶底片曝光報銷，女王亦感謝對方，承認每段婚姻都有爭吵的時候。

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在爭吵與說笑間相伴近74載

而在偶爾「鬥氣」以外，兩夫婦不時在公開場合有幽默時刻，其中他們在1963年5月參觀威爾斯一個軍營時，菲臘在女王說了一些說話後，她就突然「爆笑」需要彎腰扶着前方把手。這亦是女王生前其中一個罕有的「見牙唔見眼」時刻，為王太后和菲臘親王母親愛麗絲公主撰寫傳記的維加斯（Hugo Vickers）稱，「那清楚顯示菲臘親王一直將自己在公開活動中的角色，定位作負責為妻子提起精神的人，令她對所有事情感到高興。這一點令他們成為非常合拍的一對。」

一手改變王室「離地」觀感

除此之外，菲臘親王非常致力改變王室對平民的隔閡，包括說服妻子接受邀請各界人士出席非官式的聚會，不論藝人、記者還是工程師及企業家，均會獲女王召見，讓她體察民情；另外他亦提議開放王宮予公眾參觀，又在溫莎堡等王室領地設立商店，售賣領地耕種出來的農產品，增加王室收入。

英國王室曾因為女王新抱、王妃戴安娜（Princess Diana）在1997年命喪巴黎而陷入低谷，菲臘親王與年幼的威廉王子（Prince William）和哈里王子分享自己曾經失去母親的感受，並一同護送戴妃的靈柩，同時成為兩人成長的榜樣，亦為伊利沙伯二世及英國王室在形象上收復失地。到了2012年的女王登基50週年期間，英國民眾的慶祝氣氛熾熱，再次奠定王室的地位。

2021年4月17日，英女王伊利沙伯二世在溫莎堡出席亡夫菲臘親王的喪禮。受到新型冠狀病毒肺炎防疫措施影響，只有少數人可以參加喪禮，而女王則單獨坐在一旁，這份孤獨感實在難以言喻。（Getty）

對於這段感情，伊利沙伯二世曾在1997年形容，菲臘親王就是支持自己的力量，她和整個王室家庭，甚至很多國家都欠對方一個巨大人情。菲臘親王在2021年百歲前夕先行一步，女王一個人坐在喪禮上的場面令人印象深刻——貴位國家元首的伊利沙伯，也跟普通人一樣，有很多哀傷與悲痛，都只能獨自承受。而在翌年3月29日舉行的悼念活動上，她雖有一眾兒孫陪同出席，但想到亡夫時曾一度眼泛淚光。不過如今女王亦已撒手人寰，我們或許可以想像，這對夫婦可能會在另一個世界團聚，繼續恩愛。