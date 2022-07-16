英格蘭首發極端高溫紅色警告　覆蓋倫敦曼城　局部地區或破40度

撰文：洪怡霖
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英國氣象局（Met Office）7月15日發出歷來首個紅色極端高溫警告，覆蓋倫敦和曼徹斯特等人口密集的地區，料會在下周一和二英格蘭受異常高溫影響。另外，彼得伯勒（Peterborough）和格蘭瑟姆（Grantham）等地氣溫有機會突破40度，打破英國歷來紀錄。

這是相關警報系統去年生效以來，氣象局首次發出紅色極端高溫警告，覆蓋範圍從南部倫敦，至較北的曼徹斯特和約克谷（Vale of York），佔英格蘭地區大面積地方。

氣象局表示，該警告代表「熱浪十分嚴重或持續，影響延伸至醫療和社會保障系統以外。在這層級，不單是高風險群組，連健壯的人也可能生病和死亡」。

另外，當局預料M1走廊沿線的彼得伯勒（Peterborough）、格蘭瑟姆（Grantham）、桑迪灣（Sandy）或斯蒂夫尼奇（Stevenage）等地方，氣溫有50%機會達40度，打破英國2019年7月25日在劍橋大學植物園錄得的最高氣溫38.7度。

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