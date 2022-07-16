拜登訪沙特　稱王儲須為卡舒吉被殺案負責當場「被ban」

美國總統拜登（Joe Biden）7月15日訪問沙特阿拉伯，與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會晤，他稱曾在會面中提出《華盛頓郵報》記者卡舒吉被殺的事。



拜登15日在沙特吉達市（Jeddah）阿薩拉姆宮（Al Salam Royal Palace）與穆罕默德會晤後會見傳媒，期間稱自己非常直截了當地說，美國總統不會在人權問題上保持沉默。

拜登透露與穆罕默德的對話，「我明言我認為他（穆罕默德對卡舒吉的死）有（責任）」，「他說，他對這件事無個人責任，他已對那些負有責任的人採取行動。」

兩人在會晤中曾討論沙特石油增產問題，拜登稱，預料沙特未來數星期會採取進一步措施。

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沙特電視新聞台（al-Ekhbariya）報道，在拜登訪問沙特時，美國和沙特阿拉伯在包括能源、通信、航空和醫療保健等領域簽署18項合作協議。

沙特通訊社（SPA）報導，這些協議包括與美國波音（Boeing）、雷神（Raytheon）、美敦力（Medtronic）、Digital Diagnostics）和IQVIA的合作。美沙在潔淨能源項目、核能和鈾方面也簽有協議。