沙特媒體：沙特阿拉伯與美國簽署18合作協議

美國總統拜登（Joe Biden）7月15日與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）後舉行記者會，表示自己與穆罕默德會晤之初便提到沙特異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺的問題，並直指穆罕默德要為謀殺卡舒吉負責。



拜登15日在沙特吉達市（Jeddah）阿薩拉姆宮（Al Salam Royal Palace）與穆罕默德會晤後會見傳媒，期間稱美國總統不會在人權問題上保持沉默。

拜登透露與穆罕默德的對話，「我明言我認為他（穆罕默德對卡舒吉的死）有（責任）」，「他說，他對這件事無個人負責，他已對那些負有責任的人採取行動。」

拜登還表示，自己在會議期間中討論了石油供應、5G、氣候政策和對抗中國在這個地區影響力等問題。

+ 1

沙特電視新聞台（al-Ekhbariya）報道，在拜登訪問沙特時，美國和沙特阿拉伯在包括能源、通信、航空和醫療保健等領域簽署18項合作協議。

沙特通訊社（SPA）報導，這些協議包括與美國波音（Boeing）、雷神（Raytheon）、美敦力（Medtronic）、Digital Diagnostics）和IQVIA的合作。美沙在潔淨能源項目、核能和鈾方面也簽有協議。