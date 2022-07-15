拜登訪問前夕沙特「送禮」：向所有航空公司開放領空

沙特阿拉伯（Saudi Arabia）在美國總統拜登（Joe Biden）15日晚抵達並進行訪問前夕宣布向「所有」符合飛越沙特領空條件的航空公司開放領空。這被視為沙特在拜登出訪之際，利雅得政府向以色列（Israel）展示開放態度的友好舉動。



沙特民航總局7月14日晚發聲明稱，這個決定旨在鞏固該國作為連接三大洲的全球樞紐中心地位，以及提升國際航空的連通性。

美國有線新聞網絡（CNN）13日引述消息人士稱，利雅得會在本週宣布，批准以色列航空公司的班機飛越沙特領空，同時還將允許以色列穆斯林從以色列乘搭直飛包機到聖城麥加（Mecca）參加年度朝覲活動。

美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）14日說，拜登歡迎並讚揚沙特阿拉伯領導層一視同仁地向所有民航公司開放沙特領空的歷史性決定。這一決定是總統多月來與沙特阿拉伯堅持不懈以及有原則外交的結果，並在他今天的訪問中取得成果。

俄衛網15日引述消息稱，這一決定是在利雅得努力履行1944年《芝加哥公約》義務框架內作出的。《芝加哥公約》規定不歧視民用航空承運人。

以色列媒體早前報道稱，沙特阿拉伯計劃對所有來自以色列的航班開放領空。