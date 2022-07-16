酷熱天氣籠罩歐洲　拖累各國推動滅排計劃

歐洲近日遭受熱浪侵襲，多國氣溫錄得新高，英國更首度發出極端高溫紅色警告；葡萄牙、西班牙等地的山火則繼續燃燒。不少專家認為，歐洲的酷熱天氣與氣候變化不無關係，各國早前雖然承諾制定減排措施應對氣候變化，惟目前的極端天氣情況卻很大機會令減排的努力走向回頭路。



歐盟在去年開始推出多項實質措施處理氣候變化問題，包括撥款最少1萬億歐元在未來十年發展可持續投資，亦在之後五年將三分一預算用於綠色工程，以及要求成員國將超過7000億歐元疫情復蘇基金的最少37%花在援助應對氣候工作，以實現在2030年底前，將溫室氣體的排放量水平降至1990年水平的55%。

不過這個目標可能受到現時的酷熱天氣打擊，葡萄牙及西班牙所在的伊比利亞半島（Iberian Peninsula）正面臨1200年以來的最乾旱困境，例如在西班牙南部的安達盧西亞（Andalucia）地區，瓜達幾維河（Guadalquivir）的流量只有28%，河流流域的水塘水位極低，導致新石器時代的文物出土。

2022年7月13日，葡萄牙中部一個森林遭山火吞噬。（AP）

引起當地旱災嚴重的原因，與大西洋上空的高壓系統持續發展有關，它阻止潮濕的鋒面接近，再加上碳排放問題持續，令高壓系統變得更大及頻密，意味區內的降雨量會繼續減少。

旱災影響水力發電及核電廠運作

意大利、法國同樣面對乾旱煩惱，除了農作物灌溉受到影響外，能源供應表現亦首當其衝，例如法國在今年上半年水力發電的輸出功率比一年前同期相比減少22%，而且乾旱亦導致核電廠用於冷卻反應堆的水源不足，因此電力公司考慮降低部分核電廠的電力產量。

各國在夏天的用電需求甚高，但受到水力發電及核電廠因乾旱而減產的影響，政府需要尋找其他方式填補不足，包括再度倚重污染成分較高的能源，例如德國推遲燃煤發電廠的退役時間表；荷蘭提升燃煤能源上限；奧地利及法國分別重啟燃煤發電廠等。

圖為6月27日，意大利帕維亞，波河已乾涸見底，只剩下部分仍有水流。（AP）

歐洲在發展可再生能源的同時，亦靠進口天然氣維持經濟運作，但受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，各國杯葛俄羅斯天然氣，又或是遭莫斯科方面停止供氣，加速歐洲重投污染型能源懷抱。假如當地維持2030年底減排目標，各國很大機會被迫在未來數年推出「更辣」的減排措施。