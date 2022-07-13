熱浪侵襲歐洲　英國有路軌熱到自燃起火

歐洲多國受熱浪侵襲，面臨異常乾燥天氣。英國倫敦一段路軌，受不了熱浪高溫竟然自燃起火，讓烈車服務一度受阻，情況十分罕見。



事發7月11日，倫敦南部巴特西區的火車路軌，在下午時份突然起火。有照片拍攝到路軌突然燃燒起來的情況，讓人嚇驚。火警很快就被消防員撲息，沒人受傷。

Thank you to @NetworkRailSE and the London Fire Brigade for responding promptly to a lineside fire this morning and allowing services to safely resume to Victoria 👇 pic.twitter.com/9ZYibliuyF — Steve White (@SteveWhiteRail) July 11, 2022

英國鐵路公司解釋，這是由於路軌間的枕木十分乾燥，少量火花也能讓其點燃起來。公司已派遣工作人員檢查鐵路，確保安全運作正常。不過鐵路公司表示，路軌可能會因熱力導致彎曲，氣溫過高也可能導致架空電纜下垂，影響供電，造成列車延誤。

歐洲多地發佈酷熱天氣警報

英國廣播公司（BBC）報道，英國近日的溫度高至34度，氣象局預測氣溫在近日可能更高。英國至今目前最高紀錄是38.7度，氣象局表示這可能會被打破。當局已警告酷熱天氣可能造成健康問題，呼籲人們提防中暑，同時表示人們為消暑多前往岸邊及河邊的時候，要注意安全。

圖為7月11日，葡萄牙里斯本商業區一個扮着北極熊的人，嘗試為路人帶來一點冰凍。（AP）

除了英國，在西班牙、葡萄牙、意大利、法國同樣受到熱浪侵襲。葡萄牙政府已向全國多地發佈「極端」的酷熱警告，里斯本和聖塔倫的氣溫最快可能在本周升至45度。西班牙國家氣象局也表示，熱浪預計將至少持續到本週末。

但不僅只是伊比利亞半島出現酷熱天氣，法國也在本週持續高溫，高溫警報覆蓋法國東部部分地區，包括圖盧茲和波爾多。極端高溫加劇了波河流域持續的乾旱狀況，河流沿岸不少地區水分已經蒸發。