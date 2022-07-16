英國保守黨黨魁｜魔術師vs.手榴彈　莫佩琳卓慧思誰能殺入終局？

英國保守黨黨魁競選進行如火如荼，電視辯論會在7月15日舉行。據第二輪的黨內投票顯示，前財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）得票最高，其次是前防相莫佩琳（Penny Mordaunt）、及前外相卓慧思（Liz Truss）。無意外辛偉誠將可一直保持優勢進入最後階段，但餘下的位置僅有一位，兩名女性必須在近日決一高下。



保守黨的淘汰賽將持續舉行，直至最後兩位晉身決賽為止。在14日第二輪投票之後，辛偉誠取得101票領先，其次是莫佩琳83票及卓慧思的64票。檢察總長柏斐文（Suella Braverman）只拿到27票「包尾」在這輪出局。

要爭取進入最後階段，餘下的候選人要取得出局者的支持票。

圖為7月15日，英國電視台舉行保守黨魁選舉答問辯論大會。卓慧思是其中一名熱門候選人。（AP）

據黨內政治光譜的分類，辛偉誠、莫佩琳及下議院外交事務委員會主席董勤達（Thomas Tugendhat）是溫和派的代表，卓慧思及前平等事務國務大臣巴德諾赫（Kemi Badenoch）則是右翼代表。一般分析認為，保守黨會讓最後的決賽由溫和派的候選人對上右翼的候選人。

莫佩琳被視為出人意料的候選人，她在正面交鋒中擊敗其他候選人，並在第二輪投票中飆升至第二，縮小了與辛偉誠的差距。莫佩琳在黨外知名度低，但如同她在從政前曾任職魔術師助理一樣，一下子成為了大黑馬。如果董勤達接下來被淘汰，她將有希望贏得董勤達的大部份支持票。

不過莫佩琳會遇上困難，除因辛偉誠與莫佩琳的位置上重疊外，她過去在跨性別問題上的聲明讓她失去溫和派人士的支持。在她仍是文翠珊（Theresa May）的政府部長時，表明「跨性別男人是男人，跨性別女人是女人」，否定轉性的論調。莫佩琳知悉她過去的言論可能會影響投票者對她的支持，因此正試圖發表聲明，讓她的立場更接近保守黨的主流。

但卓慧思也並非無瑕疵，她在黨內有着「手榴彈」的稱號，做事果斷有幹勁，但同時具爆炸力：所有經她手的事都有機會搞砸，讓黨內對其忌憚三分。與同時的，她的立場傾向與約翰遜（Boris Johnson）相同，但卻欠缺如約翰遜的個人魅力，以致得不到右翼保守黨人的支持。儘管她在競選前被視為大熱，但現時的支持度顯示她一度被高估，能否順利追趕莫佩琳也成問題。