英保守黨魁選舉首場電視辯論展開　辛偉誠與卓慧思為稅收唇槍舌劍

英國保守黨黨魁選舉第一輪電視辯論7月15日在倫敦（London）舉行，5名候選人就信任、稅收、能源、國民保健制度（NHS）和綠色經濟展開激烈爭吵。



前財相辛偉誠（Rishi Sunak）、前防相莫佩琳（Penny Mordaunt）、前外相卓慧思（Liz Truss）、前平等事務國務大臣巴德諾赫（Kemi Badenoch）和下議院外交事務委員會主席董勤達（Thomas Tugendhat）15日出席由電視四台（Channel 4）主持的首場電視辯論。

辛偉誠與卓慧思就經濟政策發生爭辯，抨擊對方提出的計劃。辛偉誠提議加徵薪俸税與企業稅，為在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間緩慢減少政府債務而提供資金，每年耗資逾300億英鎊。卓慧思則宣布一項每年耗資逾200億英鎊的減稅措施，提議推遲償還因疫情而積累的公共債務。

英國前財相辛偉誠7月15日在倫敦出席保守黨黨魁選舉第一輪電視辯論。（AP）

卓慧思認為，即使減稅，更好的貨幣政策也能緩解通貨膨脹。辛偉誠卻說：「我們必須誠實。你借貸擺脫通脹的方法並非計劃，而是童話。」

卓慧思覺得在經濟步履蹣跚之際，加稅會削弱商業投資，辛偉誠則認為「沒有新冠債務之類的東西，」「債務就是債務。借貸過多的答案不可能是借更多錢。就是這麼簡單。」

在信任方面，當被問及現任首相約翰遜（Boris Johnson）是否誠實，董勤達簡單的一句「不是」獲得現場掌聲。

英國奧皮紐姆諮詢公司（Opinium）邀請逾1,000名普通選民觀看辯論並詢問他們認為誰表現最好。結果顯示，最多人認為董勤達（36%）表現最佳，其後是辛偉誠（25%）、莫佩琳（12%）、巴德諾赫（12%）與卓慧思（6%）。

電視辯論時間

第2輪電視辯論由英國獨立電視台（ITV）主持，17日舉行。第3輪電視辯論由英國天空新聞（Sky News）主持，19日舉行。

選舉進程

黨內投票18日繼續舉行，直至21日淘汰至2名候選人，之後由全國200,000名保守黨成員選出新黨魁，結果在9月5日出爐。