加納首現馬堡病毒確診個案　2名病人亡　與伊波拉相似死亡率高

非洲西部國家加納（Ghana）7月17日稱，當地首次出現馬堡病毒（Marburg virus）確診個案，兩名病人最終死亡。馬堡病毒具高度傳染性，它與伊波拉病毒（Ebola）相似。



世界衛生組織（WHO）指，加納阿散蒂（Ashanti）地區兩名病人出現腹瀉、發燒、噁心和嘔吐等病徵，他們最後在醫院病逝。

在加納進行的病毒測試於10日有結果，顯示兩名病人都感染馬堡病毒。塞內加爾（Senegal）巴斯德研究所（Institute Pasteur，暫譯）對病人的病毒樣本再展開測試，進一步證實兩名病人感染馬堡病毒。

加納衞生部門正希望降低病毒傳播的風險，包括隔離病人的所有密切接觸者，暫未有密切接觸者出現病徵。

這是西非地區第二次出現馬堡病毒確診個案，上一次是2021年幾內亞（Guinea）出現確診個案。自1967年以來，馬堡病毒多在非洲南部和東部傳播。

死亡率高

世衛指，以往感染馬堡病毒病人的死亡率介乎於24%至88%，取決於病毒株和處理方式。馬堡病毒由果蝠傳播給人類，人類直接接觸病人的體液、或受污染的物件後，有可能會受感染。

香港衞生署的資料顯示，馬堡病毒可引致馬堡出血熱，疾病的潛服期為3至10日。馬堡出血熱的早期病徵包括突然發熱、嚴重頭痛、非常疲倦及肌肉疼痛；約於發病後的第3天，病人或會嚴重水樣腹瀉、嘔吐和肚痛，肚瀉可持續一週；在第5至7天，病人身體或會出現嚴重出血症狀，包括鼻孔、口腔、嘔吐物、糞便也有可能帶血；病人多因出血過多和休克，於第8至9天死亡。