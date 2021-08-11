西非「馬堡病毒」死亡首例　世衛指致死率與傳染性高：極似伊波拉

世界衛生組織（WHO）9日表示，畿內亞衛生當局已確認有一人死於「馬堡病毒」（Marburg Virus），一種與伊波拉病毒極為相似的高傳染性病毒。



路透報道， 這項發現顯示該致命疾病「首次出現在西非」。自1967年以來，馬堡病毒一共爆發了12次重大疫情，主要發生在非洲南部和東部。畿內亞的新病例於8月2日被發現。

該國今年早些時候曾爆發導致12人死亡的伊波拉疫情，直到2個月前才宣布撲滅病毒，

世衛組織的聲明說，這名馬堡病毒患者在病情迅速惡化之前，首先在當地診所尋求治療。畿內亞國家實驗室和塞內加爾巴斯德研究所（Institute Pasteur）的分析員後來證實這項病毒的診斷。世衛組織非洲區域主任莫蒂（Matshidiso Moeti）在聲明中表示「馬堡病毒有可能廣泛傳播，這意味着我們需要阻止它的發展」。

馬堡病毒和今年的伊波拉病毒都是在畿內亞的蓋凱杜區（Gueckedou）發現的，該地靠近賴比瑞亞和象牙海岸的邊界。此外，2014至2016年伊波拉疫情的首例病例、歷史上最大的伊波拉疫情也來自畿內亞東南部林區的同一地區。

世衛組織表示，在過去的疫情中，馬堡病毒的致死率從24%到88%不等，這取決於病毒株和病例管理，並補充說「傳播是通過接觸受感染的體液而發生的，症狀包括頭痛、吐血、肌肉疼痛和各種孔口出血等」。

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