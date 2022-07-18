英國或迎歷來最高溫一天多校停課　有超市貨架上朱古力熱到融化

英國或會在7月18日迎來史上最高溫一天，當地預測有可能達到攝氏40度，政府已呼籲民眾避免外出，倫敦部份地鐵線暫停服務，多間學校也決定停課。有網絡熱傳影片顯示，有超市貨架上的大批朱古力也熱到溶化。



英國廣播公司（BBC）報道，英國目前最高溫紀錄為2019年在劍橋的攝氏38.7度。但當地氣象局（Met Office）預計，2022年7月18日的氣溫或會打破紀錄達到攝氏40度。

英國氣象局之前在15日已發出歷來首個紅色極端高溫警告，並估計在18日和19日英格蘭會受異常高溫影響。

英國迎來高溫天氣，在白金漢宮外站崗的衛兵要「補水」（AP）

據英國《鏡報》、《每日星報》報道，一段在網絡流傳、由女子納迪婭（Alice Nadia）上載的影片顯示，7月16日在英格蘭中部費瑟斯通（Featherstone）一間主打售賣平價商品的B&M超市，貨架上有大批朱古力熱到溶化，她留言稱「B&M的朱古力都溶了」。

有網民回應稱現在朱古力應放到雪櫃，也有網民指「英國很多地方都沒有冷氣，這對我來說太奇怪了，這不是第一個夏天很熱了。」

英國國務大臣莫陶斯（Kit Malthouse）表示「我們將迎來艱難的48小時。」他將主持政府應急委員會的會議，以應對高溫危機。

英國政府敦促民眾盡量留家，倫敦交通局也呼籲市民只在必要時出行，倫敦部份地鐵線暫停服務或延遲服務，地鐵公司表示是「因與高溫有關的限制」所致。英國多間學校也決定停課，或改為視像授課。

英國面對高溫天氣，2022年7月18日有民眾在白金漢宮外一邊走一邊撥扇乘涼（AP）

這次熱浪覆蓋歐洲，不止在英國，歐洲其他國家如葡萄牙、西班牙、法國等也面對高溫下的山火問題。