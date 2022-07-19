英國高溫料升至攝氏41度　機場跑道熱到融化需維修

英國天氣酷熱，廣泛地區持續高溫，氣象局7月18日已發出歷來首個極端高溫紅色警報。高溫威脅飛行安全，倫敦一個空軍基地因此需要關閉，倫敦盧頓機場（London Luton Airport）的跑道更出現「融化」而暫停升降。



當地機場官員18日表示，英國的極端高溫造成跑道損毀，擾亂軍用和民用飛行運作。英國皇家空軍 （RAF） 暫停位於牛津郡的布里澤諾頓基地（Brize Norton Base）的航班升降，而倫敦盧頓機場也宣布航班停飛。

英國皇家空軍發表聲明指：「在極端高溫之下，飛行安全仍然是英國皇家空軍的首要任務，因此正在根據一項長期制定的計劃轉用替代機場。這意味對英國皇家空軍的運作沒有影響。」但發言人指基地跑道沒有融化。

至於主要為低成本航空公司服務的倫敦盧頓機場，官員稱酷熱天氣下跑道融化，「我們在機場唯一的跑道上發現『表面出現缺陷』，航班要短暫暫停，以便進行緊急維修。」

英國最大的希思路機場（Heathrow Airport）表示，正在監測高溫的影響，目前運作正常。倫敦郊外的蓋特威克機場（Gatwick Airport）也表示，尚未發現因高溫導致跑道出現問題的情況。

當地預測氣溫有可能達到攝氏41度，這將打破2019年攝氏38.7度的記錄。政府已呼籲民眾避免外出，倫敦部份地鐵線暫停服務，多間學校也決定停課。