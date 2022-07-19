普京訪伊朗　與土耳其總統埃爾多安會晤　或談烏克蘭問題

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）7月19日啓程訪問伊朗，他將與伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）和土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）舉行雙邊及三邊會談。



根據俄羅斯衛星通訊社報道，普京下午開始展開在伊朗的訪問，依次會晤萊希、伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）和埃爾多安，然後普京、埃爾多安和萊希舉行旨在結束敘利亞衝突的第7次阿斯塔納（Astana）會議。會談結束後，3人將發表聯合聲明。

除敘利亞外，他們還可能探討其他問題，例如俄烏戰爭。普京與埃爾多安單獨會談期間料會討論包括烏克蘭港口糧食出口問題在內的烏克蘭議題，也可能談及能源、貿易和其他改善關係的辦法。伊朗則希望與兩國簽署20年合作協議。

敘利亞局勢現況如何？

土耳其6月宣布向敘利亞北部由庫爾德武裝組織人民保護部隊（People’s Protection Units，YPG）控制的2座城市發動新軍事行動後，敘利亞方最大支持者俄羅斯和伊朗呼籲土耳其別發動新襲擊，美國亦表示反對。

伊朗與土耳其在俄烏戰爭立場

土耳其支持烏克蘭，同時反對西方國家制裁俄羅斯，嘗試在俄烏之間進行調解，以達成停火協議。伊朗則是拒絕譴責俄入侵並把戰爭歸咎於北約擴張，但反對戰爭、呼籲通過對話停戰。

烏克蘭局勢：圖為7月18日，民眾在烏東波克羅夫斯克市郊為一名35歲女子舉行葬禮。她死於俄軍火箭襲擊。（AP）

伊朗擬售無人機給俄？

美國稱伊朗希望向俄羅斯出售數百架無人機後，俄羅斯拒絕回應相關議題，伊朗則予以否認，指他們不會在軍事上幫助任何一方，因為德黑蘭方面希望戰爭結束。

美伊關係

總部位於美國首都華盛頓特區的海灣國家分析組織（Gulf State Analytics）負責人卡菲羅（Giorgio Cafiero）稱，俄烏開戰後，在東、西方分歧加劇的背景下，解讀普京和埃爾多安的伊朗之行很重要，這是俄土伊3國向華府發出的強而有力訊息，他們希望在沒有遭強加美國政策、立場和議程的情況下共同合作。