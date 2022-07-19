新冠疫苗｜美國研究：逾四成受訪女性稱　接種疫苗後月經量増多

美國一項7月15日公布的研究顯示，在受訪者中，42.1%女性接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗後月經出血量較平時更多。



伊利諾伊大學厄巴納－尚佩恩分校（University of Illinois Urbana-Champaign）在雜誌《科學進展》（Science Advances）上發表的研究指，他們分析39,129名受訪者的數據後發現，42.1%人打針後月經量較平常多，43.6%人則表示無變化，14.3%受訪者稱月經量沒有比平時多，這選項包括月經量較平時少或沒有變化。

受訪者是年齡介乎18至80歲的女性，均完全接種疫苗。他們接種的疫苗包括美國輝瑞（Pfizer）疫苗、強生（Johnson & Johnson）疫苗、諾瓦瓦克斯（Novavax）、英國阿斯利康（AstraZeneca）疫苗和其他疫苗。

研究還發現，在包括已絕經、服用長期避孕藥和跨性別荷爾蒙（Gender-Affirming Hormone）在內沒有月經的婦女中，71%服用長期避孕藥的人、39%服用跨性別荷爾蒙的人及66%已停經婦女表示打針後有突然出血情況。