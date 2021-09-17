世界知名饒舌歌手Nicki Minaj在Twitter上指，表弟的男性友人在接種新冠疫苗之後出現性功能障礙的問題，該男子還因此「被取消」婚禮，其發文引來大量粉絲關注，官方更因此啟動調查，許多專家也抨擊Nicki Minaj的Twitter發文傳遞錯誤資訊，有疫苗專家則指出疫苗與不孕沒有關聯性。



Nicki Minaj在Twitter上發文指出，其位在千里達和多巴哥（Trinidad and Tobago）的表弟不打算接種疫苗，因為他的朋友在接種完疫苗之後，性器官居然腫大，更出現了性功能障礙，她還透露「他的朋友原本要結婚了，不過女方卻因此取消了婚禮」。沒想到該訊息引起廣大關注同時登上媒體版面，Nicki Minaj對此開玩笑回應，她表示表弟傳訊息給她，要她回電「這應該是個秘密，任何人問起都別說是從我這聽到的」。

+ 6

Nicki Minaj也曾呼籲，接種疫苗應該要自行評估後決定，若國家規定人民應該要接種疫苗後能工作，那就應該要接種，她表示自己剛生完小孩還在哺乳期，因此猶豫是否施打，不過若將來啟動巡演就會施打疫苗。儘管如此，她的社群貼文也對千里達和多巴哥當地的衛生機關造成了一些困擾。

根據《衛報》報道，千里達和多巴哥衞生部長德亞爾辛格（Terrence Deyalsingh）駁斥Nicki Minaj的說法，他指出，加勒比海地區的國家沒有一個出現過這種情形，千里達當地也沒有出現任何有關接種疫苗後睪丸腫脹的結果，同時也表達他對當地衛生官員花了很多時間調查此事感到抱歉，因為他們認真看待每一個說法。

相關圖輯：今年內須打第3針？專家分析4大關鍵▼▼▼

+ 9

史丹福大學醫學院兒科傳染病部門負責人、疫苗專家和兒科醫生馬爾多納多（Yvonne Maldonado）對此表示「新冠疫苗與不孕症之間沒有關聯性」； 學者福奇（Anthony Fauci）也在美國有線新聞網絡（CNN）上指出「對於散播沒有根據的傳聞，她應該先三思」；英國首席醫務官惠蒂（Chris Whitty）也在一場記者會中提到，像Nicki Minaj這樣散佈疫苗錯誤信息的人應該「感到羞恥」。

【延伸閱讀】新冠肺炎｜英國研究指病人有逾2百症狀及後遺症 男人最痛算這種（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

延伸閱讀：

一人染疫全家淪陷 東京7成家庭感染

【本文獲「TVBS」授權轉載。】