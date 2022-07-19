蒙古總理：俄中天然氣管道預計於2024年動工

英國傳媒18日報道，蒙古政府預計，俄羅斯將在兩年內開始建設途經蒙古、通往中國的「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）天然氣管道項目，這將首次把供應歐洲的天然氣田與亞洲連接起來，也成為俄羅斯更進一步把天然氣銷售由歐洲轉移至亞洲巿場的一大舉措。

「西伯利亞力量2號」途經蒙古國、年輸氣量可達500億立方米的中俄天然氣管道項目。日前傳來新消息。蒙古國總理奧雲額爾登（Oyun-Erdene Luvsannamsrai）表示，儘管烏克蘭戰爭給項目「蒙上了陰影」，但他預計工程將繼續進行。他說：「該項目的可行性研究已經完成，我們相信建造將於2024年開始。」

「西伯利亞力量2號」預計途經蒙古國把天然氣輸往中國。（網上圖片）

不過，穿越蒙古的最終路線仍在「商議」中。儘管俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）計劃將重心轉向亞洲，但奧雲額爾登指出，俄羅斯並沒有明顯施壓要求加快這一管道項目的建設。

英媒評論稱，在俄烏衝突升級，俄羅斯面臨失去歐洲天然氣市場的前景下，「西伯利亞力量2號」項目對其至關重要。能源分析人士和西方外交人士指出，這是俄羅斯快速推進天然氣轉向亞洲的另一個階段。

從數據看來，中國消費的天然氣有近一半依賴進口，其中約三分之二的進口是液化天然氣。其中，中國從澳洲進口了大約40%的液化天然氣，佔比最大，來自美國的進口量則略超10%。外媒認為這也將減輕中國對美日澳印「四方安全對話」（QUAD）成員國天然氣進口的嚴重依賴。

中國於2018年起超越韓國成為全球第二大液化天然氣進口國，尤其是近年中澳關係迅速降溫，中國開始有意減少甚至暫停從澳洲進口天然氣。