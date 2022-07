歐盟尋求應對天然氣荒　與阿塞拜疆簽協議增加供應

為了擺脫對俄羅斯能源的依賴,歐洲各國開始四處尋找其他供應渠道。阿塞拜疆(Azerbaijan)與歐盟委員會(European Commission)7月18日簽訂合約,阿塞拜疆向歐盟供應天然氣數量激增。



歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)訪問阿塞拜疆首都巴庫(Baku)期間、18日早上與阿塞拜疆總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)和能源部長沙赫巴佐夫(Parviz Shahbazov)會面,加強歐盟與阿塞拜疆之間的合作。

馮德萊恩會後宣布,雙方簽訂《能源領域戰略夥伴關係諒解備忘錄》(Memorandum of Understanding on a Strategic Partnership in the Field of Energy)。歐洲委員會指,阿塞拜疆向歐盟供應天然氣的數量已從2021年的81億立方米增至2022年預期的120億立方米。

歐盟委員會主席馮德萊恩7月18日與阿塞拜疆總統阿利耶夫在阿塞拜疆首都巴庫合照。(Twitter@vonderleyen)

根據阿利耶夫和馮德萊恩說法,自2023年起,阿塞拜疆會向歐盟輸送120億立方米天然氣,而到2027年,每年向歐盟交付天然氣的數量應達至200億立方米。

歐盟與阿塞拜疆合作委員會19日會在比利時布魯塞爾(Brussels)開會,評估雙方整體關係並討論未來共同感興趣的潛在合作領域。

阿爾及利亞將向意大利供應更多天然氣

非洲國家阿爾及利亞(Algeria)總統特本(Abdelmajid Tebboune)與意大利總理德拉吉(Mario Draghi)18日簽署15項協議。

特本在聯合記者會上稱,阿方19日會與美國能源企業西方石油公司(Occidental Petroleum,Oxy)、意大利能源公司埃尼(Eni)和法國道達爾能源公司(TotalEnergies)簽署一項總額40億美元、向意大利提供大量天然氣的重要協議。

法國總統馬克龍7月18日在巴黎凡爾賽宮歡迎阿聯酋總統哈利法。(AP)

法國與阿聯酋商討能源領域合作

法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)18日在巴黎與阿聯酋總統哈利法(Khalifa bin Zayed Al Nahyan)共晉午餐後,法國能源巨頭道達爾能源公司與阿聯酋國營石油企業阿布扎比國家石油公司(ADNOC)簽署一項能源項目合作夥伴戰略協議。

根據法國政府,這夥伴關係旨在確定法國、阿聯酋或其他地方在氫能、可再生能源和核能領域的聯合投資項目。