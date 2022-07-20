中歐經貿高層對話　就維護全球產業鏈穩定達共識

中國國務院副總理劉鶴與歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），7月19日以視像方式共同主持第九次中歐經貿高層對話。



新華社報道，雙方圍繞宏觀經濟、産業鏈供應鏈、貿易與投資、金融合作四個專題，進行務實、坦誠、高效的討論，交流富有建設性。雙方就宏觀經濟政策協調、産業鏈供應鏈合作、世貿組織改革、擴大市場開放、中歐地理標誌協定實施、動植物檢驗檢疫、金融業雙向開放和監管合作等達成一系列成果和共識。

雙方認為，世界政治經濟形勢正在發生深刻變化，健康穩定的中歐關係和中歐經貿關係有利於世界發展與繁榮。雙方願共同努力，認真落實好認真落實好國家與歐盟領導人會晤達成的重要共識，增進相互理解，推動中歐經貿領域務實合作，以中歐合作的穩定性應對世界經濟形勢的不確定性。

雙方同意共同應對全球經濟面臨的挑戰，加強宏觀經濟政策溝通協調，維護全球産業鏈供應鏈穩定，共同維護和加強以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，積極推動貿易和投資自由化便利化，促進公平競爭，保護智慧財産權，為企業創造更好的營商環境，進一步推進金融領域雙向開放和監管合作。