王毅：中歐是夥伴　更非制度性對手

中國國務委員兼外長王毅6月28日會見即將離任的歐盟駐華代表團團長郁白。王毅指，中歐之間存在的一些分歧不時影響中歐關係的健康發展，關鍵是歐方要對中國的發展方向形成更為客觀和正確的認知。



王毅表示，中歐近年達成地理標誌協定，建立數碼和綠色高層對話機制，完成中歐投資協定談判，取得重要合作成果。中國將繼續堅持走和平發展道路，建設更高水平開放型經濟新體制。他指出中歐是夥伴，不是對手，更不是制度性對手。

王毅指出，目前世界進入動盪變革期，風險和挑戰不斷增加。中歐作為世界上的兩支重要力量，應加強對話溝通，堅定不移地維護夥伴關係的基本定位，維護求同存異的相處之道，維護互利共贏的合作方式，維護多邊主義的時代潮流，為世界提供更多的穩定性和正能量。這既是中歐雙方承擔的國際責任，也完全符合雙方的根本和長遠利益。

郁白則稱，歐中關係發展的潛力非常巨大，雙方雖然有分歧，但完全可以尋求共同利益，實現共贏結果。歐方同中方一樣，不願看到這個世界陷入集團對抗。願同中方一道，共同應對氣候變化、世紀疫情、數字轉型等全球性挑戰。歐盟堅持一個中國政策，不會違背對一個中國的承諾。