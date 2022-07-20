Netflix將在五國測試新Add A Home功能　「共用帳號」要額外收費

串流影片平台Netflix在7月19日公布，將自8月起在五個美洲國家推出名為Add A Home的新功能，測試新收費模式。若然發現用戶「共用帳號」、即在「家」以外地點使用戶口超過兩周的話，將要求用戶額外繳付每月2.99美元（約23港元）的費用。



該美洲五國為阿根廷、多米尼加共和國（Dominican Republic）、薩爾瓦多（El Salvador）、危地馬拉（Guatemala）及洪都拉斯（Honduras）。

Netflix會利用IP地址、設備ID及戶口活動等偵測用戶的「家」（home），之後若然發現用戶「共用帳號」、在「家」以外地點使用戶口超過兩周的話，便會先要求用戶額外繳付每月2.99美元（約23港元）的費用，以增加多一個「家」。

Netflix於2022年7月20日宣布，將在美洲五國測試Add A Home功能（Netflix）

據Netflix新聞稿指，基本計劃（Basic Plan）可增加最多一個「家」，標準計劃（Standard Plan）用戶可增最多兩個「家」，高級計劃（Premium Plan）用戶可增最多三個。

Netflix表明用戶出行期間可透過平板電腦、手提電腦或手機等流動裝置使用平台而不受影響。

Netflix於3月時已開始在智利、哥斯達黎加與秘魯測試推出類似的add extra member功能，如今則是進一步測試。