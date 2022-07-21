英國保守黨魁選舉最後直路　辛偉誠VS卓慧思　你要知道的兩人簡歷

英國保守黨黨魁選舉進入直路，前財相辛偉誠（Rishi Sunak）將對上外相卓慧思（Liz Truss），在最終投票中決勝負。在最後一對一的「決賽」中，兩人的命運將交由全體保守黨員投票決定，以下是兩人的介紹。



圖為7月17日，辛偉誠出席ITV的電視辯論節目，與眾候選人闡述政綱。（Getty）

辛偉誠（Rishi Sunak）

42歲，已婚，育有兩名女兒。

畢業於牛津大學哲學、政治和經濟學系，並於斯坦福大學取得MBA。進入政界前在高盛投資銀行任職分析師，同時是對沖基金，兒童投資基金管理公司（Children’s Investment Fund Management）的合夥人。

2015年在里士滿選區中勝選，進入議會。後來經歷地方政府副部長、財政部首席秘書、並於2020年擔任財政大臣。

在英國受疫情影響封城期間，辛偉誠推出價值數十億英鎊的支援計劃，向被迫放無薪假的員工提供援助並保就業，贏得掌聲。但在一次被問及通脹對生活影響時，以不正確比喻指他理解麵包價格上漲的問題，稱他「一家有不同種類的麵包」，被質疑不知人間疾苦。

政治承諾

辛偉誠承諾回歸傳統的保守經濟價值觀，這一立場被視為保守黨財務審慎，或回歸「緊縮經濟學」。與卓慧思的減稅不同，他表示現在即時減稅會加劇通貨膨脹，並批評卓慧思的減稅措施不切實際，「以借錢擺脫通貨膨脹只是童話。」

辛偉誠支持盧旺達安置計劃，並承諾成立警察專門小組，打擊兒童性剝削的犯罪團體。同時將為英國設定新法定目標，最遲在2045年實現能源獨立，並致力讓政府在2050年實現零排放目標，並向保守黨的綠營保證他將保護環境。

圖為7月17日，卓慧思出席ITV的電視辯論節目，正與辛偉誠對質。（Getty）

卓慧思（Liz Truss）

46歲，已婚，育有兩名女兒。

畢業於牛津大學哲學、政治和經濟學系。進入政界前在蜆殼公司（Shell）及電訊公司Cable & Wireless任職會計。後進入智庫Reform擔任副主任。

2010年在西南諾福克選區中勝選，進入議會。後來經歷初級教育部長、環境部長、大法官、財政部首席秘書、國際貿易部長、平等部長及現在的外交大臣。

在成為外相後，她把英國置於支持烏克蘭的對抗俄羅斯的最前線。同時在她的斡旋下，讓伊朗扣押的兩名公民，Nazanin Zaghari-Ratcliffe及Anoosheh Ashoori獲釋。

卓慧思被戲稱為「人肉手榴彈」（Human hand grenade）有雙重意義，一是她能果斷打破一切障礙讓事情得意解決；二是她可能會搞垮事件製造混亂，需要別人執拾爛攤子。

政治承諾

卓慧思批評辛偉誠把英國稅收推高到70年來最高水平，並承諾將降低國家保險費用。卓慧思承諾將延續約翰遜（Boris Johnson）的經濟升級政策，但以低稅收為基礎。

卓慧思不僅支持盧旺達安置計劃，還被指會擴大到土耳其安置非法移民。卓慧思反對繼續推進跨性別者的認同政策。在環境方面，卓慧思承諾致力讓政府在2050年實現零排放目標，但將暫停徵收綠色能源稅。