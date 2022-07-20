英國保守黨魁選舉誕最後兩強　卓慧思成功逆轉入「決賽」鬥辛偉誠

英國執政保守黨7月20日舉行黨魁選舉第五輪投票，最後兩強人選出爐，前財相辛偉誠（Rishi Sunak）以137票繼續排行首位，在上輪投票排第三的外相卓慧思（Liz Truss）今輪成功逆轉，以113票反超越前防相莫佩琳（Penny Mordaunt）升上第2位，將在最終投票與辛偉誠對決。



第五輪投票在當地時間20日下午1時至3時舉行後，保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）於下午約4時公布新一輪投票結果，結果辛偉誠獲137票，較上輪增加19票，以首名身份進入最終投票。

在上輪排行第三的卓慧思，在今輪增加27票，即共取得113票，成功超前105票、僅較上輪增加3票的莫佩琳，卓慧思升上第二位進「決賽」，莫佩琳則排第三遭淘汰出局。

▼保守黨員在等候投票結果時▼

根據保守黨選舉規則，黨內國會議員投票選出最後兩名候選人之後，就會交由全體近20萬名黨員投票選出黨魁，勝出者將領導保守黨，並將接替約翰遜（Boris Johnson）成為英國下任首相。

辛偉誠領先但不穩陣

自首輪投票以來，前財相辛偉誠一直領前，但並不意味他能穩奪黨魁寶座，在最後一對一的「決賽」中，將交由全體保守黨員投票，調查顯示辛偉誠在最終投票將有機會遭遇滑鐵盧。